Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ An Giang ngày 21-10. Ảnh: CTV.

Có 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 56.000 đảng viên ở 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã về dự. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, về dự chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết cũng như nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Trong năm năm (2011-2015), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh ước đạt 8,63%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 39,274 triệu đồng, tăng 1,32 lần so với năm 2010. Nhiều lĩnh vực của tỉnh phát triển khá, giúp kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 7,84% (năm 2011) xuống còn 2,5% (cuối năm 2015)…

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: CTV

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã thay mặt Bộ Chính trị biểu dương những thành tựu quan trọng và khá toàn diện mà An Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là tốc độ tăng trưởng nhanh, giảm tỉ lệ hộ nghèo thấp hơn bình quân cả nước.

Đồng thời ông Huynh cũng chỉ rõ những mặt hạn chế cần khắc phục, đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu thực hiện với quyết tâm cao để nhiệm kỳ tới, An Giang phát triển bứt phá, nhanh và bền vững hơn, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và đáp ứng niềm mong đợi của cán bộ, đảng viên, quân và dân An Giang.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về các văn kiện trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Ngày 22-10, đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X, thông qua nghị quyết và bế mạc đại hội.