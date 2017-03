Khai quật mộ, vạch mặt 3 kẻ giết người

Ngày 28-12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo Phạm Văn Diệp (SN 1968, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Văn Hoan (tức Bi, SN 1990, ở huyện Yên Định, Thanh Hóa) và Đặng Quốc Đạt (SN 1993, ở huyện Ân Thi, Hưng Yên, phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi) về tội “Giết người”. Đây là vụ án phức tạp, cơ quan CSĐT, Công an quận Long Biên đã phải mất 90 ngày đêm điều tra, khám phá vụ án.



Nạn nhân là anh Phạm Thanh Tùng (SN 1973, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên) ban đầu được xác định chết do bị cảm vì rượu. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình nạn nhân có đơn, cơ quan công an đã vào cuộc, khai quật tử thi để bắt đầu quá trình điều tra.



Kết quả giám định cho thấy nạn nhân chết không phải do nguyên nhân bị cảm vì rượu, mà trên cơ thể có nhiều vết thương thể hiện bị hành hung. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ: Vào sáng 9-8- 2010, Nguyễn Văn Hoan, Đặng Quốc Đạt, Đặng Thị Gấm (chị ruột của Đạt) và một cô gái tên Lan (chưa xác định được lai lịch) đến nhà Nguyễn Văn Diệp (ở tổ 1, phường Thượng Thanh, quận Long Biên) ăn nhậu.



Khoảng 11 giờ cùng ngày thì Phạm Thanh Tùng cùng tổ đến chơi và ngồi uống rượu cùng. Rượu vào, lời ra, giữa anh Tùng và nhóm Hoan, Đạt, Diệp đã xảy ra cãi vã. Hoan đã đạp vào lưng anh Tùng khiến anh Tùng ngã chúi xuống đất.



Tiếp đó, Diệp cũng lao vào túm tóc và tát anh Tùng nhiều cái vào mặt, đồng thời dùng chân đá nhiều nhát vào ngực, bụng. Còn Đạt cũng xông vào dùng chân tay đánh anh Tùng. Thấy vậy, Gấm đã quát lên “Đạt thôi”. Nghe tiếng chị gái và thấy nạn nhân đã đuối sức nên Đạt mới thôi.



Sau trận đòn “hội đồng”, Diệp bảo nhóm Đạt, Hoan, Gấm đi để mình ở lại giải quyết tiếp. Diệp lấy nước té lên người anh Tùng nhưng không thấy nạn nhân tỉnh lại nên đã sợ hãi bỏ đi để anh Tùng sõng soài giữa nhà mình.



Đến 14 giờ cùng ngày, anh Lê Đình Hùng (hàng xóm của Diệp) sang nhà Diệp để cho cá, thấy nạn nhân nằm bất tỉnh mới báo cho người nhà. Nhưng anh Tùng đã tử vong trước khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu.



Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Diệp tù chung thân, Hoan 17 năm tù, Đạt 16 năm tù.



