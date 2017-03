Khai thác đá hoa chưa hiệu quả

Cụ thể, tại các mỏ chỉ thu hồi được 20%-30% khối lượng đá sản phẩm, số còn lại là đá thải. Phần lớn cơ sở chế biến đá có quy mô nhỏ, phân tán, thiết bị công nghệ lạc hậu nên sử dụng chưa hợp lý tài nguyên.

Theo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, việc tập trung khoảng 100 doanh nghiệp khai thác, chế biến đá hoa trên một địa bàn hẹp, chủ yếu ở một số huyện của các tỉnh Nghệ An, Yên Bái, Bắc Kạn dẫn tới việc khai thác tràn lan, lãng phí tài nguyên. Điều này còn ảnh hưởng xấu tới môi trường, gây mất an ninh và an toàn lao động.

HOÀNG VÂN