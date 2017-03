Khai thác khoáng sản: Thu ít, mất nhiều

TS LÊ ĐĂNG DOANH, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương: Cấp 200 giấy phép cũng không đủ nuôi bộ máy Có tỉnh thu ngân sách từ khoáng sản không đủ tiền để chi cho sửa đường do đơn vị khai thác dùng xe tải nặng vận chuyển khoáng sản phá hết cả đường. Có tỉnh cấp 200 giấy phép khai thác khoáng sản nhưng thu từ nguồn này không đủ nuôi bộ máy quản lý trong lĩnh vực. Đây là điều rất đáng nghi ngại! Theo số liệu thống kê của Trung Quốc, năm 2012 Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều hơn 4,5 tỉ USD so với số liệu thống kê của Việt Nam. Trong số đó phần lớn là tài nguyên khoáng sản. Chúng ta đều biết việc xuất khẩu than lậu, quặng lậu diễn ra khá công khai. Số khoáng sản xuất lậu sang Trung Quốc là rất lớn. _______________________________________ Trong lĩnh vực khoáng sản, cán bộ cơ quan quản lý nhà nước dễ bị DN mua chuộc. DN hối lộ để được trúng thầu quyền khai thác, để được đóng thuế thấp đi... GS ĐẶNG NGỌC DINH, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng