Khẩn cấp dẹp điểm nóng gom đất ở Vạn Ninh

Giá đất tăng ảo Theo ông Trần Kim Bảo, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, giá đất tại địa phương này đang tăng cao đột biến chủ yếu do các công ty môi giới bất động sản, các “cò” đất “thổi” giá. “Các công ty môi giới, “cò” đất liên tục “thổi” giá lên cao, tung ra nhiều thông tin không đúng, cho rằng mua đất ở đặc khu sẽ sinh lợi nhanh để đánh lừa người mua, kiếm lợi” - ông Bảo nhận định. Trong khi đó, theo một thành viên Hội Môi giới bất động sản tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chức năng cần có giải pháp cứng rắn ngăn chặn việc tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. “Nếu cứ ồ ạt sang nhượng, cho tách thửa, chuyển mục đích sử dụng thế này, sau này Nhà nước sẽ tốn không biết bao nhiêu tiền để bồi thường, giải tỏa. Do đó phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp ngăn chặn, dù có muộn cũng phải làm” - vị này nói. Xác minh thông tin người Trung Quốc gom đất Thông tin với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết Công an tỉnh đã tiếp nhận thông tin từ các kênh, mạng xã hội về hiện tượng người Trung Quốc đứng sau người Việt gom đất tại Nha Trang, huyện Vạn Ninh. “Hiện nay, dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành rà soát, tìm hiểu hiện tượng người Trung Quốc núp bóng gom đất. Qua đó, thu thập tài liệu, nắm tình hình để xử lý theo quy định” - Thượng tá Cường nói.