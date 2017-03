Khan hiếm vé xe đò thương hiệu

Hành khách mua vé xe tết về Phan Rang (Ninh Thuận) tại bến xe miền Đông sáng 25-12 - Ảnh: MINH ĐỨC



Để tránh tình trạng tập trung quá lớn hành khách vào cùng thời điểm dễ xảy ra chen lấn, xô đẩy như năm ngoái, năm nay bến xe miền Đông yêu cầu khoảng 80 doanh nghiệp tự bán vé tết phải chia thành nhiều đợt bán. Nhiều hãng xe thương hiệu không bán vé tết trực tiếp tại bến xe miền Đông mà bán tại trụ sở của công ty hoặc chỉ tiếp nhận đăng ký qua điện thoại.Hãng Mai Linh Express bắt đầu tiếp nhận đăng ký vé tết từ ngày 15-12 nhưng chỉ sau ít ngày số người gọi điện đăng ký đã vượt quá khả năng đáp ứng của hãng. Trong ngày 25-12, hầu hết các hãng xe đò tại bến xe miền Đông đã công bố kế hoạch bán vé tết. Tuy nhiên, phần lớn các hãng thương hiệu cho biết đã hết vé trong những ngày cao điểm.Hãng xe đò Chín Nghĩa đi Quảng Ngãi cho biết đã hết vé đi các ngày từ 20 đến 28 tháng chạp. Một số hãng xe đò đi Quảng Ngãi khác như Sao Vàng, Trường Khoa... chỉ còn vé từ 23 tháng chạp trở về trước. Hãng xe đò Bình Phương đi Phú Yên cũng cho biết đã hết vé đi từ 24 đến 29 tháng chạp.Buồn bã rời quầy vé của Hãng Thuận Thảo, Minh (20 tuổi, sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM) cho biết: “Do phải làm thêm nên tới ngày 28 tháng chạp em mới về quê ở Tuy Hòa, Phú Yên. Giờ các hãng xe đò thương hiệu đã hết vé, các hãng xe khác thì còn nhưng đi các hãng này thì em không yên tâm”. Theo quan sát của chúng tôi, một số hãng xe đò thương hiệu khác như Phương Trang, Hoàng Long... tuy mới bán vé nhưng lượng người đăng ký rất đông, một số tuyến ngày cao điểm không còn vé.Ông Thượng Thanh Hải - phó giám đốc bến xe miền Đông - cho biết để tạo điều kiện cho hành khách, các doanh nghiệp sẽ tăng cường xe chạy quay vòng và thuê thêm xe ngoài chạy bổ sung trong dịp tết. Năm nay bến xe miền Đông dự kiến có khoảng 3.600 lượt xe chạy quay vòng, trong đó có khoảng 200 xe buýt tăng cường trong những ngày cao điểm.Tính tới cuối ngày đầu tiên bán vé ủy thác, quầy bán vé của bến xe miền Đông bán được khoảng 700 vé, tăng khoảng 200 vé so với năm trước do lượng người đến mua vé trong ngày chủ nhật tăng cao. Ông Thượng Thanh Hải cho biết cả mùa tết năm trước quầy bán vé ủy thác chỉ bán được khoảng 6.000 vé và khẳng định số lượng vé do bến xe miền Đông bán ủy thác còn rất nhiều để phục vụ đủ nhu cầu của hành khách.Năm nay, các hãng xe đò kê khai giá cước những ngày tết phụ thu từ 20-60% giá vé để bù chi phí cho những xe chiều chạy rỗng khách. Để tránh việc các doanh nghiệp tự ý nâng giá cước cao hơn quy định, ban quản lý bến xe miền Đông yêu cầu các doanh nghiệp trước khi bán vé phải gửi bảng kê khai cước cho ban quản lý bến xe và giá vé phải được niêm yết công khai tại quầy để lực lượng chức năng theo dõi.Từ nay đến hết ngày 18-1-2012, bến xe miền Đông tiếp tục bán vé xe tết cho các doanh nghiệp ủy thác cho bến từ 7g30-17g hằng ngày tại quầy số 17, 18 tại bến xe.Theo BÁ SƠN (TTO)