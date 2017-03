Khẩn trương di dời 22 hộ dân ở thủy điện Khe Bố

Theo hội đồng, với biến đổi khí hậu như hiện nay, diễn biến của thời tiết mưa lũ rất thất thường, có thể vượt quá khả năng điều tiết gây mất an toàn cho các hộ dân này. Do đó, trong trường hợp có mưa lũ bất thường, vượt quá khả năng điều tiết, cần có phương án sơ tán kịp thời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân chưa kịp di dời khỏi khu vực lòng hồ trên cao trình +63 m. Hiện công trình thủy điện Khe Bố đã cơ bản hoàn thành theo điều kiện tối thiểu để tích nước hồ chứa.

HOÀNG VÂN