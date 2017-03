Kháng cáo vụ đưa, nhận hối lộ ở Sở Tư pháp TP Cần Thơ

Nội dung kháng cáo là xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại tội danh đối với những bị cáo bị quy kết tội đưa hối lộ. Trong vụ án này có hai bị cáo đang tại ngoại là Chế Thị Bích Trang và Trần Huệ Cơ hiện chưa rõ có kháng cáo án sơ thẩm hay không.

Ngày 24-7, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Thanh Dũng (nguyên phó phòng Tư pháp - Hành chính, Sở Tư pháp TP Cần Thơ) nhận hối lộ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hầu tòa cùng với Dũng còn có tám bị can khác. Tòa tuyên phạt bị can Dũng mức án chung thân về tội nhận hối lộ. Tám bị can khác chịu mức án từ 10 đến 20 năm tù về tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2009 đến tháng 11-2010, Phạm Thanh Dũng đã nhận hối lộ trên 4,14 tỉ đồng. Cáo trạng của VKS cho rằng thực tế số tiền Dũng nhận hối lộ khoảng 21 tỉ đồng nhưng tài liệu liên quan đến việc đưa, nhận hối lộ phần lớn đã bị các bị can hủy bỏ nên chỉ quy kết bị can Dũng nhận hối lộ trên 4,1 tỉ đồng.

GIA TUỆ