Kháng nghị giám đốc thẩm vì có nhiều vi phạm

Theo kháng nghị, TAND huyện Tân Thành thu thập chứng cứ chưa đầy đủ dẫn đến việc ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không phù hợp với các tình tiết khách quan, toàn diện của vụ án, vi phạm nghiêm trọng về tố tụng, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các đương sự và Nhà nước. Đơn cử như tòa không tiến hành xác định tư cách pháp nhân của Công ty Phú An Sinh và số thành viên của công ty để từ đó quy trách nhiệm liên đới trong việc thu hồi tài sản cho Nhà nước. Tòa cũng không yêu cầu ông Phạm Văn Minh (giám đốc, đại diện Công ty Phú An Sinh) viết bản tự khai... Đồng thời mới đây, qua làm việc sau khi ông Minh bị khởi tố trong vụ án sử dụng trái phép tài sản từ số tiền vay của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Minh khai dùng một phần số tiền vay của Sở NN&PTNT để trả nợ và mua đất nhưng trước đó, khi thu thập chứng cứ và tiến hành hòa giải, tòa đã không làm rõ vấn đề này... Trong quyết định kháng nghị, viện yêu cầu tạm đình chỉ thi hành quyết định hòa giải thành, chờ khi có quyết định giám đốc thẩm...

Theo hồ sơ, tháng 8-2008, trước tình hình dịch heo tai xanh bùng phát, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt, ủy quyền cho Sở NN&PTNT ký hợp đồng tạm ứng cho Phú An Sinh vay 35 tỉ đồng, lãi suất 0% để thu mua heo của người dân. Sau đó, Phú An Sinh chỉ trả 1,5 tỉ rồi ngưng lại nên Sở NN&PTNT đã khởi kiện. Ngày 10-11-2011, TAND huyện Tân Thành ra quyết định công nhận hòa giải thành thể hiện Phú An Sinh phải trả 33,5 tỉ đồng tiền nợ gốc và hơn 2 tỉ đồng tiền lãi.

Chiều 15-8, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Cường - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết trong vụ này, Sở đã làm đúng trách nhiệm và những biện pháp cần thiết để yêu cầu Phú An Sinh trả nợ. Sau khi có quyết định hòa giải thành, Phú An Sinh vẫn không trả, Sở đã yêu cầu thi hành án tiến hành kê biên, định giá nhà máy của Phú An Sinh ở huyện Tân Thành (đang thế chấp trong ngân hàng). Bên công ty cũng đã đồng ý với phương án này.

Ông Cường cũng cho hay Sở đã làm theo đúng các yêu cầu của TAND huyện Tân Thành. Hiện phía VKSND tỉnh có quyết định kháng nghị, Sở sẽ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

TRÙNG KHÁNH