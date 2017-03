Kháng nghị không cho tù treo vì nhân thân xấu

Trước đó, bản án sơ thẩm đã phạt Phúc 15 tháng tù treo.

Theo kháng nghị, bản án sơ thẩm cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của bị hại là không đúng. Đặc biệt, bị cáo có nhân thân xấu, từng bị xử phạt hành chính và phạt tù treo về tội cố ý gây thương tích. Theo quy định, chỉ cho người bị xử phạt tù hưởng án treo khi có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự… Do đó, việc TAND huyện Tuy An cho bị cáo Phúc hưởng án treo là trái với quy định nói trên.

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn từ trước nên tối 19-10-2012, khi thấy anh Phạm Văn Dôn đang đứng đổ xăng thì Phúc cãi nhau với anh Dôn. Sau đó, Phúc lấy dao đuổi chém nạn nhân gây thương tật 12%. Một người thân của anh Dôn vào can cũng bị Phúc chém gây thương tật 4%.

HT