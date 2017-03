Khánh Hòa: Đâm chết vợ vì nghi ngoại tình

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn

Theo Trịnh Anh (DT)



Tuy nhiên, sau đó tòa đã hoãn xử do đại diện hợp pháp của người bị hại và luật sư vắng mặt tại phiên tòa.Theo cáo trạng, Tuấn và chị Bùi Thị Xuân Kết là vợ chồng. Giữa Tuấn và chị Kết thường phát sinh mâu thuẫn do Tuấn hay đi uống rượu, bia về đánh đập chị Kết vì nghi ngờ chị Kết ngoại tình.Khoảng 19h ngày 18/4/2012, Tuấn đi uống rượu về nhà tại Nghĩa Phú, Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa, không thấy chị Kết ở nhà, Tuấn vào nhà lấy dao Thái Lan cắt xoài ăn.Trong lúc ăn, Tuấn nghe tiếng chị Kết và con đang ở bên nhà chị Bùi Thị Hoa Sen (hàng xóm của Tuấn) đang bàn chuyện đi đâu đó. Khi chị Kết về nhà lấy xe máy chạy ra đường, Tuấn chặn xe chị Kết hỏi đi đâu, chị Kết không nói đi đâu mà chỉ nói muốn đi đâu thì đi.Tuấn nghe vậy dùng dao Thái Lan đâm chị Kết một nhát vào ngực trái gây thủng tim rồi đến cơ quan Công an đầu thú, còn chị Kết được mọi người đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.