Khánh Hòa: Mưa lũ, sáu người tử vong, một cầu bị cuốn trôi

Ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch xã Vĩnh Ngọc, cho biết cầu Phú Kiểng là cây cầu tạm do người dân tự bắc qua sông. “Cầu Phú Kiểng bị cuốn trôi khiến hơn 100 hộ dân của xã Vĩnh Ngọc muốn đi qua trung tâm thành phố phải đi vòng với chiều dài gấp bốn lần. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị tỉnh xây cầu kiên cố nhưng hơn 10 năm nay vẫn chưa được xem xét” - ông Mỹ cho biết.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, do mưa lũ, từ ngày 30-10 đến 4-11, trên địa bàn tỉnh đã có sáu người tử vong. Trong đó, ông Phùng Vở (thị xã Ninh Hòa) tử vong do trượt té xuống sông, xác được tìm thấy sáng 4-11. Sáng cùng ngày, thi thể em Nguyễn Thị Xuân Q. (học sinh lớp 6 Trường THCS Trần Đại Nghĩa, huyện Diên Khánh) cũng được tìm thấy sau hai ngày mất tích. Trước đó, chiều 2-11, ba học sinh Trường THCS Trần Nhân Tông (xã Diên An, huyện Diên Khánh) bị rơi xuống một hố nước sâu và chết đuối.