Cụ thể, TP sẽ tổ chức lễ khánh thành dự án Vệ sinh môi trường TP giai đoạn 1 và Xây dựng cải tạo đường Hoàng Sa và Trường Sa vào chiều thứ Bảy (ngày 18-8).

UBND TP giao chủ tịch UBND các quận 1, 3, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận phát động phong trào, chỉ đạo tổng vệ sinh, giải tỏa lều quán mua bán lấn chiếm, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự dọc hai bên tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; liên tục phát động duy trì trật tự an toàn giao thông, không để tình trạng vi phạm tái diễn. Sở TN&MT chịu trách nhiệm chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị tăng cường công tác vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, đảm bảo lòng kênh luôn sạch sẽ.

N.NAM