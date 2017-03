Khánh thành phòng truyền thống của Bộ Tư pháp

Đây là nơi tập hợp, trưng bày, lưu giữ các hình ảnh, tư liệu, hiện vật về những hoạt động của Bộ, của công tác tư pháp từ ngày đầu thành lập đến nay. Phòng truyền thống trưng bày hiện vật chia thành bốn giai đoạn: Sự ra đời của ngành năm 1945, giai đoạn phát triển 1945-1960, giai đoạn phát triển 1960-1981 và giai đoạn từ 1981 đến nay.

Do khó khăn vì hoàn cảnh chiến tranh, nhiều tư liệu, hiện vật đã bị thất lạc, mất mát; do thời gian sưu tầm, chọn lựa chưa dài, phòng truyền thống mới chỉ phản ánh được một phần công tác tư pháp, còn khiêm tốn so với những đóng góp, cống hiến của Bộ, của ngành.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp tổ chức hội thi văn nghệ ngành tư pháp lần 3 và hôm nay sẽ diễn ra hội thao ngành lần 2.

ĐỨC MINH