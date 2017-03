Khẩu chiến giữa phiên tòa xử 2 vợ chồng hờ buôn "hàng trắng"

Ngày 19/12/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử 3 bị cáo: Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1977, trú tại TX Cửa Lò – Nghệ An), Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1970, trú tại Huyện Đô Lương, Nghệ An) và Phan Văn Thủy (sinh năm 1979, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Trong đó, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Thành là đôi vợ chồng hờ. Thành đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Trước đó, ngày 19/7/2011, khi đang ở TP Vinh, Hằng được một khách hàng đặt mua 2 cây hêrôin với giá 32 triệu đồng/cây. Hằng liền liên lạc với Phan Thị Chín ở huyện Đô Lương để đặt hàng. Chín giao nhiệm vụ chuyển hàng cho Phan Văn Thủy. Địa điểm giao hàng là đường Lê Huân, phường Vinh Tân, TP Vinh. Khoảng 20h30’ cùng ngày, Hằng và chồng hờ là Nguyễn Văn Thành giao dịch với Thủy thì bị lực lượng công an bắt, tang vật là lượng ma túy nặng hơn 72gam.









Tại phiên tòa, các đối tượng khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, sự phức tạp lại diễn ra ở những hàng ghế dưới khi người nhà của Hằng và Thành đổ vạ cho nhau. Người nhà của Nguyễn Văn Thành khăng khăng rằng Hằng đã quyến rũ Thành bỏ vợ con đi theo mình (Thành đã có vợ và 2 con), từ đó rủ rê Thành vào con đường buôn hàng trắng.Và ngay khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án, người nhà của Thành và Hằng lao vào nhau khẩu chiến tơi bời. Phía trên, Thành và Hằng ngao ngán đưa mắt nhìn xuống dưới.Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thành 16 năm tù giam, Nguyễn Thị Hằng 13 năm tù giam và Phan Văn Thủy 14 năm tù giam.Theo L.V (ANTĐ)