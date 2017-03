Khen thưởng hai người dân dũng cảm bắt trộm

(PLO) - Trưa ngày 6-6, đại diện Công an tỉnh Tiền Giang đã trao giấy khen và tiền thưởng (mỗi trường hợp 500.000 đồng) cho anh Mai Văn Lượm và anh Nguyễn Văn Hồng, ngụ thị trấn Bến Lức, Long An (nhân vật trong bài Những người tay không bắt cướp mà Pháp luật Tp.HCM đã từng phản ánh) vì đã dũng cảm phối hợp với lực lượng công an bắt trộm.