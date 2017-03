Khen thưởng người có công chống trộm hành lý khách đi máy bay

Theo ông Trường, tình trạng mất cắp hành lý của khách tại các sân bay vừa qua ảnh hưởng rất lớn đến ngành hàng không và hình ảnh của đất nước Việt Nam. Sau khi Bộ Công an, an ninh hàng không quyết liệt đấu tranh, xử lý và bắt giữ nhiều người vi phạm thì đã hạn chế tình trạng trên. Đây là những chiến công thầm lặng nhưng có ý nghĩa hết sức to lớn, đem lại lòng tin với hành khách.

Gần đây nhất, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai nghi phạm là Lê Văn Thiện và Lê Trọng Tài (đều là nhân viên bốc xếp thuộc Công ty Mặt đất Hà Nội - HGS) do trộm điện thoại của khách.

VIẾT LONG