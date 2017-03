Khen thưởng tập thể, cá nhân thu hồi thiết bị phóng xạ bị mất

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng vụ việc lần này có vai trò rất lớn của người dân do đã cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho lực lượng công an. Cũng theo ông Minh, địa bàn TP hiện có một số bệnh viện có thiết bị chụp X-quang; một số doanh nghiệp có máy chiếu khử trùng nông sản… Những thiết bị này đều có khả năng rò rỉ phóng xạ. Do vậy phải có sự phối hợp quản lý để ngăn ngừa sự cố. Không nên để có sự việc xảy ra mới lập tổ xử lý.

Trước đó, hôm 1-10, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà đã yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ lập kế hoạch gắn thiết bị định vị cho từng nguồn phóng xạ được cấp phép; phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ; soạn thảo kế hoạch tuyên truyền về an toàn bức xạ…

ÁI NHÂN