Khi bị cáo và người bị hại đều sống buông thả

Vụ án là tiếng chuống gióng lên về sự sa đọa trong lối sống của một số thanh, thiếu niên hiện nay.

Khoảng 12 giờ ngày 16-3-2009, Ngọc gọi điện cho Đào Mạnh Hùng (SN 1950), nhà ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng đến nhà nghỉ Điểm hẹn ở khu vực Đầm Trấu thuộc phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng nói là có Ngọc và Lan đang chờ. Nghe xong điện, Hùng phóng xe về khu vực Đầm Trấu.

Trên đường đi tới đê Nguyễn Khoái, Hùng gặp Dũng (là bạn xã hội, không quen biết tên tuổi, địa chỉ) đi ngược chiều. Hùng rủ Dũng: Đi chơi gái không? Dũng đồng ý. Hai người đi vào khu vực Đầm Trấu. Khi tới nhà nghỉ Điểm hẹn I, Hùng bảo Dũng chờ ở dưới, khoảng 30 phút sau thì lên phòng để Hùng lên xem “hàng” trước.

Bị cáo Đào Mạnh Hùng và bản kiểm điểm tại cơ quan điều tra

Khi Hùng vào nhà nghỉ Điểm hẹn I, thuê phòng 202 thì Ngọc gọi điện cho Hùng nói: Bọn em đang ở nhà nghỉ Điểm hẹn III. Hùng bảo: Sang ngay Điểm hẹn I. Ngọc và Lan sang nhà nghỉ Điểm hẹn I và cùng Hùng lên phòng 202. Sau đó, Hùng lần lượt quan hệ tình dục với cả Ngọc và Lan. Một lúc sau, Dũng lên phòng và tiếp tục quan hệ tình dục với Lan ở trên giường, còn Hùng và Ngọc ngồi ở cuối giường xem tivi. Sau khi Dũng và Lan quan hệ tình dục xong, Hùng bảo Dũng cho tiền các em.

Dũng lấy 1.000.000 đồng đưa cho Ngọc. Hùng nói với Lan: Tiền của em, Ngọc nó cầm rồi đấy! Tiếp đó, Ngọc và Lan đi về trước. Khi xuống đến quầy lễ tân, Ngọc đổi tiền 500.000 đồng đưa cho Lan 200.000 đồng rồi Ngọc thuê “xe ôm” đưa Lan về đi học. Còn Hùng và Dũng hẹn nhau 17 giờ 30 phút cùng ngày đến Hàng Than ăn uống, sau đó hai người chia tay ra về.

Đúng hẹn, Hùng và Dũng đến số 1 Hàng Than ăn uống thì Ngọc gọi điện cho Hùng bảo: "Cho bọn em đi ăn tối với". Hùng trả lời: "Lên ngay số 1 Hàng Than, bọn anh đang ở đấy". Ngọc đến đón Lan ở cổng trường học và đi xe taxi ra phố Hàng Than ăn uống cùng Hùng và Dũng. Khoảng 5 phút sau thì có hai bạn gái của Hùng đến ăn cùng (Ngọc, Lan và Dũng không biết hai cô gái này).

Trong lúc ăn, Lan gạ Hùng mua điện thoại di động. Hùng đồng ý. Ăn uống xong, Hùng rủ cả nhóm về phố Phan Đình Phùng ăn cháo, mọi người cứ đi đến đó trước, Hùng đèo Lan sẽ đến sau. Hùng đèo Lan vào một cửa hàng điện thoại ven đường, mua cho Lan một chiếc Nokia 1202 và một sim hết 780.000 đồng rồi đèo Lan về phố Phan Đình Phùng ăn cháo với cả nhóm. Do có việc, Dũng xin về trước. Đến khoảng 10h, ăn uống xong, Hùng nói mọi người đi taxi về và đưa cho mỗi người 100.000 đồng để tự về. Ngọc bảo Hùng đưa Lan về nhà.

Trên đường Hùng đèo Lan về nhà, Lan bảo Hùng: Em không muốn về nhà, sợ bố mẹ em mắng lắm! Hùng không đáp mà tiếp tục đưa Lan đi uống nước. Đến khoảng 21h30, Hùng đèo Lan đi lòng vòng qua mấy phố. Khi qua nhà nghỉ Đức Trung ở 252 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hùng đưa Lan vào nhà nghỉ thuê phòng 202. Hùng và Lan tiếp tục quan hệ tình dục một lần nữa. Sau đó Hùng cho Lan 200.000 đồng và đưa Lan về nhà. Khi về gần khu vực Kim Ngưu, Hùng dừng xe để Lan đi bộ vào nhà, còn Hùng đi về.

Khoảng 3 phút sau, Lan gọi điện cho Hùng bảo: "Anh quay lại cứu em với, bố mẹ em không cho vào nhà". Hùng quay lại đón Lan với ý định thuê phòng cho Lan nghỉ qua đêm. Hùng và Lan đi trên đường Kim Ngưu, hướng Lò Đúc. Khi đến gần dãy nhà C6, tập thể Quỳnh Mai, Lan phát hiện bố mẹ mình đang phóng xe máy theo sau. Lan giục Hùng: "Anh phóng xe nhanh lên, bố mẹ em đang ở phía sau đấy". Hùng tăng ga phóng chạy theo hướng Lò Đúc. Khi đến gần Ô Đống Mác thì bố mẹ Lan phóng xe đuổi kịp, chặn xe máy của Hùng và Lan lại. Do nghi ngờ Hùng có quan hệ bất chính với con gái nên bố mẹ Lan yêu cầu 2 người về Công an phường Quỳnh Mai giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận: Do quen biết Hoàng Thị Mai Anh từ trước, Mai Anh giới thiệu Ngọc cho Hùng để quan hệ tình dục và nói mỗi lần phải trả cho Ngọc 500.000 đồng. Và Hùng đã quan hệ tình dục với Ngọc 2 lần trước đó. Trong cả 2 lần, Mai Anh đều không biết và không được hưởng lợi gì. Sau khi đã quen Ngọc, Hùng được Ngọc rủ bạn là Lan để Hùng quan hệ tình dục trong ngày 16-3-2009.

Đối với Dũng, bạn Hùng, Hùng chỉ quan hệ ngoài xã hội, Hùng không biết địa chỉ, nơi làm việc của Dũng. Cơ quan điều tra đã tách phần hồ sơ liên quan đến đối tượng Dũng để điều tra xử lý sau.

Còn Ngọc, tại cơ quan điều tra đã khai nhận hành vi rủ rê, hướng dẫn cách làm tình cho Lan, thu tiền khách mua dâm trả cho Lan và có hưởng lợi. Ngọc đã có hành vi môi giới mại dâm, nhưng khi phạm tội, Ngọc mới 13 tuổi, 3 tháng, 28 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, do đó cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 28 và 31-12-2009 của TAND quận Hai Bà Trưng, bị cáo Đào Mạnh Hùng đã thành khẩn nhận tội như tài liệu có trong hồ sơ, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử đã nhận định: Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, bản thân bị cáo có nhận thức và biết rõ trẻ em chưa thành niên dưới 16 tuổi còn nhiều nhược điểm về thể chất, tinh thần.

Song do mục đích muốn thỏa mãn tình dục mà bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, trong một thời gian ngắn. Tội phạm được coi là hoàn thành kể từ khi người bị hại là cháu Lan và Ngọc nhận lời bán dâm với bị cáo (có sự thỏa thuận giữa những bị hại với bị cáo). Do vậy, cần phải áp dụng một hình phạt thật nghiêm khắc với bị cáo.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn nhận tội, bồi thường đầy đủ cho người bị hại và gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bản thân bị cáo từng có nhiều năm trong quân đội, có nhiều thành tích trong công tác, bố mẹ bị cáo là cán bộ tiền khởi nghĩa...

Vì các lẽ đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Mạnh Hùng 5 năm tù về tội mua dâm người chưa thành niên. Mức án như vậy có phần nhẹ, dưới khung hình phạt vì bị cáo bị truy tố theo điều 256, khoản 3 BLHS có khung hình phạt từ 7-15 năm. Mặc dù vậy, bị cáo vẫn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên tòa phúc thẩm được TAND TP Hà Nội lên lịch vào chiều 4-3, song bị cáo xin hoãn vì lý do sức khỏe (đau đầu). Vì vậy, phiên tòa sẽ chuyển vào ngày 19-3.

(Ghi chú: Tên người bị hại trong bài viết đã thay đổi)

Theo Thu Hiền (ANTĐ)