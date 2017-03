Khi tình yêu biến thành thù hận

Đứng trước vành móng ngựa tại trụ sở TAND tỉnh Hậu Giang sáng hôm ấy là một cô gái trẻ, khuôn mặt khả ái dù không một chút son phấn. Đó là V.D.Q (SN 1985, ngụ TP Vị Thanh) bị cáo buộc tội danh giết người.

Nỗi đau bị phụ tình

Năm 2008, Q. và anh N.C.C (ít hơn Q. 1 tuổi) nhà ở xã bên yêu nhau. Với Q., đây là mối tình đầu nên cô thực lòng vun vén cho tình yêu. Q. càng vững tin hơn khi cha mẹ của C. cũng đã qua nhà Q. dạm hỏi, chỉ còn chờ nhà trai đi xem ngày tốt sẽ tổ chức hôn lễ. Trong niềm hạnh phúc ngất ngây, Q. tin tưởng dâng hiến cho C. không chút ân hận, suy tính.

Khi ngày lên xe hoa tưởng như chỉ còn tính từng ngày, C. đổi lòng, quen và yêu người con gái khác. Ban đầu, C. còn ngại ngùng, lén lút nhưng đến một ngày C. thẳng thừng đề nghị chia tay Q. với lý do tính tình không hợp nhau. Suy nghĩ mãi, Q. cũng không thể tìm ra lời giải thích để có thể thuyết phục được bản thân và càng không thể quên được kẻ phụ tình. Dù C. lạnh nhạt, lảng tránh, Q. vẫn kiên trì tìm cách tiếp cận, thường xuyên đến nhà C. chơi với hy vọng lòng chân thành sẽ làm C. thay đổi.

Những lần đến nhà C., Q. liên tục chạm trán với N.T.S - người yêu mới của C. Mỗi lần gặp mặt, hai cô gái lại cự cãi, khích bác nhau thậm chí có khi không kìm nén được, họ xông vào quyết ăn thua đủ nhưng được người trong gia đình C. can ngăn. Sau mỗi lần đụng độ tình địch như vậy, ngọn lửa hờn ghen, uất hận lớn dần trong Q. Cô tìm cách trả thù.

Hại người, hại cả mình

Sắp đến ngày giỗ bà nội của C., Q. suy đoán S. sẽ tới phụ giúp để “lấy điểm”. Q. âm thầm chuẩn bị. Trước đám giỗ hai ngày, Q. đi mua một gói thuốc diệt chuột giá 5.000 đồng với ý định sẽ bỏ vào thức ăn do S. làm ở đám giỗ để đổ oan cho S. Đến trước ngày giỗ bà nội của C. một ngày, Q. lấy một ít thuốc diệt chuột đã mua bỏ vào bọc ni lông, giấu trong người rồi mang đến nhà C. Biết được S. có mang qua nhà C. một ổ bánh da lợn, nhân lúc mọi người không để ý, Q. lén đổ thuốc chuột vào ổ bánh da lợn rồi bỏ đi chỗ khác. Loanh quanh một lát, Q. lễ phép xin ra về.

Trời đã gần về khuya, thấy đói bụng, mọi người đem ổ bánh ra ăn nhưng nhìn thấy trên đó có dính những chất bột màu xám rất lạ nên không ai dám ăn. Nghi ngờ Q. làm điều gì đó, C. điện thoại đến nhà Q. nặng lời chửi mắng và hăm dọa rồi cúp máy. Sáng hôm sau, C. lại tiếp tục điện thoại tới nhà Q. với những lời lẽ thô tục. Nghe những lời vô văn hóa đó, mẹ Q. rầy con: “Con ăn ở sao để người ta chửi bới, mắng vốn cha mẹ như vậy?”. Uất hận lên đến đỉnh điểm, Q. càng quyết tâm phải trả thù.

Lần này Q. xác định đối tượng là C. Ngày 8-4-2010, Q. lại đi mua thuốc chuột, đổ vào tờ giấy lịch gói lại rồi đến rủ một người bạn cùng đi đến đám giỗ nhà C. Thấy khách khứa đã đông đủ, Q. cũng vào bàn ngồi ăn vui vẻ, sau đó chủ động đem chén đũa của mình xuống phía nhà sau. Quan sát thấy nồi cơm còn để trên bếp và xung quanh không ai để ý, Q. lấy gói thuốc chuột rắc vào nồi cơm rồi đi lên nhà trên. Tại đây, nhìn thấy một bình trà, Q. lại mở nắp đổ nốt phần thuốc chuột còn lại vào bình. Đúng lúc đó, em dâu của anh C. đi tới hỏi: “Chị làm gì vậy?”. Q. lúng túng ném bỏ tờ lịch đựng thuốc chuột vào gần mấy bao lúa. Em dâu của C. tri hô. Sự việc được trình báo với cơ quan công an. Ngay trong ngày, Q. bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang bắt khẩn cấp.

Trả lời câu hỏi của HĐXX: “Lý do gì khiến bị cáo bỏ thuốc chuột vào nồi cơm và bình trà?”, Q. thừa nhận có ý định giết anh C. “Tình yêu với anh C. là mối tình đầu đời của bị cáo, bị cáo đã dành tất cả cho người mình yêu nhưng lại bị phụ bạc… Sau đó, anh C. còn điện thoại đến nhà bị cáo chửi bới tục tĩu...” - Q. vừa khóc vừa nói. Về phần mình, anh C. thừa nhận cũng có phần lỗi và tha thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Q.

Q. bị tuyên phạt 5 năm tù. Cô lầm lũi lên xe chở can phạm quay về trại tạm giam. Từ đầu phiên tòa cho đến tận lúc ra xe, Q. chưa một lần ngoái lại nhìn C., ngay cả khi anh nêu yêu cầu tòa xem xét giảm nhẹ. Có lẽ vì cạnh bên C. lúc này đã có S.