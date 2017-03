Khi trai trẻ vướng tình đồng tính

Chiếc xe máy trong mơ và cái án tử hình



Trong năm 2010, TAND TP Hà Nội đã đưa hai vụ giết người đồng tính ra xét xử. Cả hai bị cáo đều là những thanh niên có gương mặt sáng sủa, điển trai, nhưng những lời khai của họ trước tòa khiến người ta quá ghê sợ. Họ khai về chuyện tình đồng giới của mình, khai về những hành vi giết "người tình" một cách dã man sau những phút giây "mặn nồng". Gã trai nào cũng nói rằng hắn ghê sợ "ông ta", nhưng cả hai vẫn chấp nhận "chiều" người tình đồng tính để rồi sau đó giết hại nạn nhân một cách dã man, cướp đi tài sản.









Án mạng sau phút ái ân





Không tin nổi việc người nhà mình bị đồng tính

Bỏ học giữa chừng vào năm lớp 10, Trần Thế Long (22 tuổi, ở Nam Định) vạ vật làm thuê và luôn ước ao có một chiếc xe máy cho riêng mình. Sở hữu gương mặt đẹp trai, Long dễ dàng lấy được cảm tình của những người đàn ông đồng tính. Nghiện net, những lần lang thang trên mạng đã đưa đẩy Long quen với anh Đỗ Văn Tân (tạm trú tại Cầu Giấy, Hà Nội).Theo lời khai của Long tại toà, hắn ta nhanh chóng “bắt sóng” được anh Tân là người đồng tính. Trước khi đến với anh Tân, Long đã từng quan hệ với người đàn ông đồng tính khác. Hắn khai trước tòa: "Bị cáo không thể khẳng định được mình có phải là người đàn ông bình thường không, nhưng bị cáo hay gặp và thường động viên những người đàn ông đồng tính". Sau vài tháng quen biết, Long và anh Tân đã gặp gỡ và mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết. Rồi họ "thân mật" với nhau khi Long đến nhà anh Tân chơi vào ngày 8/8.Sau những phút "mặn nồng" đó, khi anh Tân đang ngủ, Long với tay lấy con dao đâm vào người nạn nhân. Anh Tân chỉ kịp kêu “á”, vừa vùng dậy thì bị Long đâm thêm một nhát vào ngực rồi lấy gối bịt vào mặt, tay phải giữ cổ nạn nhân thì bị anh Tân cắn vào ngón tay phải. Long giật tay ra và tiếp tục lấy gối đè bịt kín mặt, mũi anh Tân cho đến khi nạn nhân tắt thở. Gây án xong, Long lục soát tài sản của anh Tân, lấy đi chiếc điện thoại, máy tính xách tay, ví da và chiếc xe máy của nạn nhân rồi bỏ về nhà ở Nam Định.Giết nạn nhân, Long đã thực hiện được "giấc mơ" có riêng cho mình chiếc xe máy. Nhưng giấc mơ của hắn kéo dài chưa được bao lâu thì hắn bị công an bắt giữ. Long đã phải nhận bản án tử hình dành cho cả hai tội giết người và cướp tài sản.Cũng sở hữu gương mặt sáng sủa đẹp trai, Đào Văn Hiếu (19 tuổi, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên) cũng vướng vào tình đồng tính với một người đàn ông có tiền. Người đàn ông 46 tuổi, là giám đốc một cty bảo vệ sau khi quen biết và "thân mật" với Hiếu cũng đã nhanh chóng trở thành nạn nhân của anh ta.Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, trong căn nhà khoảng 20 mét vuông của gia đình Hiếu không tìm được một thứ gì có giá trị. Căn nhà tuyềnh toàng với chiếc giường ọp ẹp, bộ bàn ghế mốc thếch. Hiếu vác ba lô ra Hà Nội tìm việc làm thuê những mong thoát khỏi cảnh nghèo đó. Ước mơ của kẻ đầu xanh như hắn còn chưa thực hiện được thì hắn đã sa vào "lưới tình" với một người đàn ông đáng tuổi bố mình.Gương mặt ngây ngô còn "búng ra sữa", hắn khai trước tòa: Chiều ngày 27/10/2009, Hiếu đi xe buýt từ Hưng Yên ra Hà Nội để xin việc làm. Hiếu mua một con dao gấp để trong ba lô với mục đích phòng thân. Đến 23h ngày hôm sau, khi đang đứng xem đá bóng bên ngoài sân Mỹ Đình thì ông T. đi qua.Sau những câu làm quen, Hiếu theo người đàn ông này đi uống nước.Ông T. đưa Hiếu vào cánh đồng bông, đột nhiên ôm hôn Hiếu nói: "Chiều anh đi, xong, anh cho tiền". Hiếu không nói gì, cứ để mặc cho người đàn ông lạ thỏa mãn. Quan hệ tình dục xong, ông T. cho Hiếu 70.000 đồng. Trong lúc "bạn tình" mặc quần và nghe điện thoại, Hiếu bất ngờ xông đến đâm một nhát vào bụng nạn nhân. Bị đâm, ông Tiến ôm bụng kêu "cướp, cướp" khiến Hiếu hoảng sợ bỏ chạy. Bị nạn nhân đuổi theo, Hiếu quay lại đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.Gây án xong, Hiếu vứt con dao vào bụi cây gần đó rồi lục người nạn nhân lấy tài sản là chiếc điện thoại. Do nghĩ không có giấy tờ xe khi mang bán sẽ bị phát hiện, Hiếu bỏ lại chiếc xe và bỏ trốn rồi bị bắt sau đó. Hiếu cũng phải nhận kết cục như Long. Mức án tử hình dành cho bị cáo này như muối sát vào lòng những vị sinh thành ra hắn khi đã cả đời chắt chiu, làm thuê cuốc mướn để nuôi hắn nên người rồi một ngày hắn lại gây ra chuyện tày đình đến vậy.Chuyện anh Tân và ông T. bị đồng tính chỉ được mọi người biết đến khi hai vụ án được công an đưa ra ánh sáng. Có mặt tại tòa, người mẹ gầy gò của anh Tân lật đật đứng lên thưa với toà: “Con tôi hoàn toàn bình thường, không hề bị đồng tính như lời khai của bị cáo...".Những lời của người mẹ đau khổ tắc ứ nơi cổ họng, phải khó nhọc lắm bà mới nói được hết câu. Trong mắt bà, anh Tân là niềm tự hào của cả gia đình và chuyện về những người đồng tính dường như là quá xa lạ trong nếp nghĩ của một người phụ nữ nông thôn chân chất như bà.Trong phiên xử tên Hiếu, chật cứng người nhà bị hại. Người ta thấy vợ và hai con của ông T. ngồi hàng ghế trên cùng, đầu chít khăn tang trắng lóa một góc phòng. Mang theo di ảnh người xấu số, họ không tin chồng, cha mình là kẻ đồng tính. Trước tòa, vợ ông T. lớn tiếng khẳng định chồng mình không hề bị đồng tính. Bà nghi ngờ lời khai của bị cáo, dù những gì hắn khai chi tiết đến ghê người, từ chuyện ông T. "gạ tình" hắn thế nào, cho đến chuyện hắn "phục vụ" ông T. ra sao.Ngoài những lời khẳng định chắc nịch của mình, vợ ông T. chỉ biết khóc rấm rứt khi nghe Hiếu khai tội. Cùng xuất thân từ hai gia đình nghèo khó, hai cậu trai bước vào đời với ước mơ có đủ đầy những vật chất như các bạn đồng lứa. Vì tham lam, những cậu trai mang gương mặt thiên thần đã làm nên tội ác của quỷ dữ và phải nhận một kết cục giống nhau là bản án tử hình khi tuổi đời còn quá trẻ.