Khi trẻ con thích làm chuyện người lớn

Chủ động và... “chạy tội” cho bị cáo Do là người chủ động thể hiện tình cảm quá mức nên không ít vụ sau khi bị phát hiện, nạn nhân đã tìm cách “chạy tội” cho bị can, bị cáo. Chẳng hạn trong vụ Nguyễn Trung Tín phạm tội giao cấu với trẻ em, Tín và em M. yêu nhau khi M. mới hơn 14 tuổi. Trưa ấy, Tín cùng bạn xuống Cần Giờ chơi và hẹn gặp em M. Khi thuê phòng nghỉ, Tín và M. ở chung một phòng, người bạn kia ở một phòng. Khi chỉ còn hai người, em M. đã chủ động ôm hôn Tín rồi... chuyện gì đến phải đến. Hôm sau, về nhà được một lúc, em M. lại tìm Tín, cả hai lại thuê phòng nghỉ. Đến tối, cha mẹ M. phát hiện và báo công an. Xử sơ thẩm, TAND huyện Cần Giờ nhận thấy bị cáo thành khẩn nhận tội và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác nên chỉ phạt một năm tù. Tuy nhiên, Tín lại kháng cáo kêu oan và cho rằng mình chưa hề quan hệ với em M. Phần em M. cũng có bản tường trình rằng cả hai chỉ thuê phòng để nghỉ ngơi, nói chuyện, chơi game chứ không có làm chuyện ấy. Giải thích về kết luận giám định (màng trinh có vết rách cũ), M. khai “một lần trong giờ học thể dục tập nhảy bị trượt chân té nên bị thế”…