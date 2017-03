Khiếu nại Liên quan hoạt động của LS: Công an không được can dự?

Liên quan đến việc sáng 12-11, Công an TP Hà Nội triệu tập luật sư Trần Vũ Hải, Đoàn Luật sư (LS) TP Hà Nội đến Công an phường Xuân La làm việc, ngày 13-11, Pháp Luật TP.HCM đã cố gắng liên lạc với lãnh đạo Phòng PC45 (Công an TP Hà Nội) để nắm thêm thông tin nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Trong khi đó, luật sư Trần Đình Triển - Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP Hà Nội cho biết sau khi nhận được tin báo về việc LS Trần Vũ Hải bị triệu tập, ông cùng LS Nguyễn Văn Chiến - Chủ nhiệm đoàn đã tới làm việc cùng cơ quan công an.

LS Trần Đình Triển cho hay vào các ngày 3-4 và 18-5, Liên đoàn LS Việt Nam và Đoàn LS TP Hà Nội đã gửi văn bản đến giám đốc Công an TP Hà Nội và các cơ quan có liên quan nêu ý kiến về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của khách hàng đối với LS Trần Vũ Hải.





Hai văn bản của Đoàn LS TP Hà Nội và Liên đoàn LS Việt Nam.

Văn bản ngày 3-4 của Đoàn LS TP Hà Nội cho rằng: Đơn thư khiếu nại, tố cáo của các đương sự liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư. Căn cứ vào Luật LS, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại…, Đoàn LS TP Hà Nội đề nghị cơ quan điều tra khi tiếp nhận các đơn thư liên quan đến hợp đồng, hành nghề LS xin chuyển về Đoàn LS theo quy định… “Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì Đoàn LS TP Hà Nội sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền”.

Tại văn bản ngày 18-5, Liên đoàn LS Việt Nam cũng đề nghị “lãnh đạo Công an TP Hà Nội, VKSND xem xét lại thẩm quyền thụ lý… đồng thời chuyển toàn bộ vụ việc khiếu nại, tố cáo của một số người dân nói trên về cho Đoàn LS TP Hà Nội giải quyết trước theo đúng trình tự và thẩm quyền…”.

Chiều 13-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Trần Vũ Hải cũng cho rằng giả sử có người nào khiếu nại, tố cáo về việc cung cấp dịch vụ, họ sẽ đến văn phòng để giải quyết; nếu không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, họ có quyền khiếu nại đến Đoàn LS TP Hà Nội, Liên đoàn LS Việt Nam theo quy định của Luật LS. Nếu các cơ quan này giải quyết không thỏa đáng, họ có quyền đưa ra tòa án hoặc cơ quan khác của Bộ Tư pháp. Không có quy định nào cho phép CQĐT can thiệp vào việc văn phòng LS nhận tiền của khách hàng và không thực hiện theo thỏa thuận.

Về vấn đề này, một chuyên gia pháp luật bày tỏ băn khoăn nếu theo quan điểm trên thì liệu có mâu thuẫn với nguyên tắc mọi tội phạm phải được phát hiện nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm không sót lọt. Luật quy định cơ quan công an cũng như các cơ quan tiến hành tố tụng khác khi tiếp nhận tin báo hoặc thông tin tố giác liên quan đến tội phạm thì phải tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan công an và các cơ quan quan tiến hành tố tụng khác thực hiện các bước tố tụng theo trình tự quy định chứ không phải chờ “Đoàn LS TP Hà Nội chuyển hồ sơ đến CQĐT để giải quyết theo thẩm quyền”.

Trước đó, sau nhiều lần triệu tập không thành, sáng 12-11, CQĐT cùng Công an phường Xuân La trực tiếp đến nhà ông LS Trần Vũ Hải triệu tập ông đến làm việc. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng việc triệu tập này là trái pháp luật nên không chấp hành. Cơ quan công an đã phải cương quyết đưa ông Hải về phường. Theo cơ quan công an là do có một số đơn thư tố cáo ông Hải lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật nhưng không thực hiện.

Tại cơ quan công an, ông Hải vẫn tiếp tục bất hợp tác. Hết giờ làm việc, công an cho ông Hải về nhà nhưng ông không chịu và vẫn ở Công an phường Xuân La để khiếu nại...