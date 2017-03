Khó buộc tội người nhận tội thay

Năm trước, T. lái xe ôtô lấn trái gây tai nạn khiến hai nạn nhân bị thương tích nặng. Sau đó, T. về kể cho bạn mình là anh D. biết sự việc. Nghe xong, D. bảo: “Cứ yên tâm, mọi việc để tui lo liệu…”. Thế rồi D. đến cơ quan chức năng khai báo, tự nhận mình là người lái xe...

Được miễn trách nhiệm

Thấy lời khai và chứng cứ do D. cung cấp phù hợp với hiện trường vụ án nên cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột (Dăk Lăk) đã khởi tố D. về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tuy nhiên, về sau D. thấy T. có vẻ không quan tâm đến sự an nguy của mình nên đã viết đơn tố giác và khai nhận chuyện nhận tội thay.

Cuối năm 2009, D. được đình chỉ điều tra về tội danh trên. Nhưng cạnh đó, D. lại bị khởi tố về tội khai báo gian dối. Tuy nhiên, ít lâu sau, VKS cùng cấp quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho D. và đình chỉ giải quyết vụ án. Theo VKS, trong quá trình điều tra D. đã thành khẩn khai báo, tự mình tố giác hành vi phạm tội của T., giúp cho cơ quan điều tra phát hiện, điều tra chính xác người gây tai nạn.

Truy cứu sẽ gây oan?

Xung quanh việc nhận tội thay rồi “bẻ chìa” đã có hai luồng ý kiến khác nhau trong việc xác định tội danh của D.

Ý kiến thứ nhất cho rằng D. được nghe kể lại vụ tai nạn. Do vậy, D. được xác định là nhân chứng (gián tiếp) và phải có nghĩa vụ khai báo trung thực, khách quan. Nhưng vì là bạn bè với T. nên D. đã khai báo gian dối, làm lạc hướng điều tra. Chỉ đến khi không thấy T. có trách nhiệm với mình, D. mới làm đơn tố giác… Do vậy, hành vi của D. đã đủ dấu hiệu cấu thành tội khai báo gian dối như nhận định của cơ quan điều tra.

Ngược lại, luồng quan điểm thứ hai nhận định hành vi của D. là sai trái nhưng truy cứu D. theo tội khai báo gian dối là không ổn, bởi không thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm. Nếu truy cứu sẽ gây oan cho đương sự. Bởi điều luật này quy định: “Người giám định, người phiên dịch, người làm chứng nào mà kết luận, dịch, khai gian dối… thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm”.

Như vậy, chỉ khi nào D. được cơ quan tố tụng xác định là nhân chứng trong vụ án và đã được giải thích rõ về quyền, nghĩa vụ của người làm chứng nhưng vẫn khai báo gian dối, không đúng sự thật thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Ở đây D. chưa được cơ quan tố tụng triệu tập với tư cách là nhân chứng của vụ án nên không thể buộc tội D. theo điều luật trên…

Thiếu quy định, khó định tội Hiện nay chưa có quy định cụ thể nào để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi nhận tội thay. Xử lý đương sự về tội khai báo gian dối thì cũng khó vì quy định chỉ cho phép xử lý khi họ có những tư cách tố tụng nhất định. Hiện tại các cơ quan tố tụng có thể vận dụng quy định về tội che giấu tội phạm để xử lý người nhận tội thay. Xét về ý thức, người nhận tội thay bao giờ cũng biết thủ phạm là ai. Do vậy, lời khai sai sự thật của họ chính là một hành vi gian dối nhằm che giấu người phạm tội... Tuy nhiên, chỉ có thể buộc tội khi họ che giấu người phạm tội thuộc những tội danh được quy định tại Điều 313 của BLHS (như tội giết người, hiếp dâm...)... Việc nhận tội thay xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp, xâm phạm đến sự thật khách quan của vụ án. Về lâu dài, các nhà làm luật cần nghiên cứu sửa đổi hoặc bổ sung thêm quy định của luật hình sự nhằm có căn cứ rõ ràng để xử lý người nhận tội thay. Thạc sĩ MAI KHẮC PHÚC, giảng viên môn Luật hình sự,

Trường ĐH Luật TP.HCM

HỒNG TÚ