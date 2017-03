Khô hạn sẽ xuất hiện ở Nam Bộ

Đầu mùa, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu và trên sông Hậu tại Châu Đốc đều thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,6 – 0,8m; giữa mùa sẽ ở mức thấp hơn từ 0,2 – 0,4m và cuối mùa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Nhiều khả năng, tình trạng khô hạn và thiếu nước sẽ xuất hiện ở Nam Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh ven biển Trung Bộ vào thời kỳ mùa khô năm ở cuối năm 2014 và đầu năm 2015. Tình hình xâm nhập mặn tại Nam Bộ sẽ xuất hiện sớm và sâu hơn so với trung bình nhiều năm, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Trong mùa cạn vào cuối năm 2014, đầu năm 2015, khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ, riêng ở vùng Đông Bắc, vùng núi phía Bắc và vùng trung du Bắc Bộ sẽ gay gắt hơn so với các vùng khác. Trong các tháng cuối của mùa cạn năm 2014-2015, sẽ xuất hiện tình trạng khó khăn trong giao thông đường thủy, cấp nước và phát điện so với năm 2013, nhưng ít căng thẳng hơn so với cùng kỳ của mùa cạn các năm 2010, 2011.