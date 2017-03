Khó ngăn tai nạn lao động do thanh tra viên quá ít

Liên quan đến một số vụ tai nạn lao động xảy ra thời gian gần đây, đặc biệt là vụ sập lò vôi hồi đầu tháng 7 tại Hải Dương làm năm người chết, ngày 11-7, ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, đánh giá như trên.

Theo ông Tùng, số lượng doanh nghiệp hiện nay tăng nhanh (đối tượng thanh tra trên 400.000 doanh nghiệp) mà số thanh tra viên làm công tác thanh tra toàn ngành lao động quá ít. Hiện có khoảng 510 thanh tra viên ngành LĐ-TB&XH, phải thực hiện các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành gồm lao động, người có công và công tác xã hội. Do vậy, việc tiến hành thanh tra nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động tại tất cả doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Trong khi số lượng thanh tra viên lao động chưa thể tăng do sức ép của tinh giản biên chế, Bộ đang dự tính trình Chính phủ cho phép giao nhiều cục như Cục An toàn lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước… thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.