Khổ sở vì nắng nóng

Tây Nguyên thiệt hại nặng nề Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, nắng nóng, hạn hán khiến Tây Nguyên mất trắng hơn 3.000 ha cà phê, 2.200 ha tiêu do không có nước tưới. Dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng khi khô hạn còn kéo dài đến tháng 6. Đắk Lắk có khoảng 70.000 ha diện tích cây trồng thiếu nước tưới, chủ yếu là cà phê. Riêng tại huyện Ea Súp đã có hơn 200 gia súc, gia cầm chết do thiếu nước uống, thức ăn trong quá trình chăn thả. Nhiều nông dân không có khả năng giữ đàn bò qua đợt hạn nặng này đã phải bán rẻ số bò của mình. Ước tính thiệt hại do hạn hán ở Đắk Lắk gần 1.000 tỉ đồng.

Vật nuôi của người dân tại Tây Nguyên phải mót những cây cỏ cuối cùng. Ảnh: Q.THẮNG Trong khi đó, Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum cho biết trên địa bàn tỉnh có 2.100 ha cây trồng thiếu nước. Ước tính thiệt hại do hạn hán gây ra đối với sản xuất nông nghiệp khoảng 93 tỉ đồng. Tại Gia Lai, hạn hán diễn ra ngày càng khốc liệt. Toàn tỉnh có 7.059 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt và 13.778 hộ với 61.186 khẩu (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số) bị thiếu đói. Theo ông Trần Trung Thành, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên thời gian tới sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt. Phải đến giữa tháng 5 khu vực Tây Nguyên mới bắt đầu vào mùa mưa. QUỐC THẮNG