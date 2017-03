Kho sơn ở Bình Dương bùng cháy, khu dân cư tháo chạy

Khoảng 8 giờ ngày 11-9, công nhân đang làm việc thì nghe tiếng nổ và sau đó lửa bùng cháy. Khói đen nồng nặc xông lên phủ kín trên diện rộng. Sức nóng làm các thùng sơn bung nắp văng vào nhà dân sống liền kề khiến họ hoảng sợ buộc phải đưa trẻ nhỏ, sơ tán tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm. Gần trăm lính cứu hỏa cùng tám xe chữa cháy chuyên nghiệp của Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương được huy động. Gần 2 giờ sau, cảnh sát đã khống chế được lửa. Tại hiện trường, kho chứa sơn rộng đổ sập. May mắn không có thương vong về người. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại.

Sáng 11-9, một vụ cháy lớn đã xảy ra và thiêu rụi hoàn toàn lầu hai trụ sở DNTN Long Vũ (ngụ tại kiệt 136/29 Hải Phòng, TP Đà Nẵng) chuyên sản xuất, kinh doanh nhôm kính cao cấp do ông Nguyễn Đăng Long (32 tuổi) làm chủ. Sở Cảnh sát PCCC - Công an TP Đà Nẵng huy động hai xe chữa cháy cùng 30 chiến sĩ đến dập lửa. Phải đến gần 1 tiếng sau đám cháy mới được tạm thời khống chế nhưng đã có một chiến sĩ cảnh sát bị bỏng cánh tay khi tham gia dập lửa. Theo đó, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định có thể là do chập điện. Ước tính tổng thiệt hại do vụ cháy gây ra lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cùng ngày, xưởng sản xuất nhựa, bao bố số A2/24A đóng tại ấp 1, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy. Nhân chứng cho biết khu vực đặt cầu dao điện phía cuối nhà xưởng phát ra tiếng nổ, lửa bùng lên dữ dội. Nhận tin báo, sáu xe nước và nhiều chiến sĩ chữa cháy thuộc PCCC quận Bình Tân nhanh chóng có mặt dập tắt lửa. Nhà xưởng rộng hơn 500 m2 đổ sập, hư hại nghiêm trọng.

XUÂN NGỌC - NGUYỄN ĐỨC - LÊ PHI - HÀ GIANG