Khó tránh khỏi cắt điện

Cúp điện sớm, doanh nghiệp gặp khó



Một số doanh nghiệp tại Bình Dương cho biết họ đang gặp khó do vấn đề cắt điện sớm hơn mọi năm. Đó là chưa kể lịch cúp điện được đưa đến không kịp thời (thường chỉ trước 1-2 ngày) khiến doanh nghiệp không kịp xoay xở.



Ông Võ Trường Thành, chủ tịch Hiệp hội Gỗ Bình Dương, cho biết thông thường mọi năm thời điểm cúp điện luân phiên diễn ra vào tháng 4 (cúp một lần/tuần). Năm nay, mới giữa tháng 2 các doanh nghiệp đã nhận được thông báo cúp điện hai lần/tuần. “Việc cúp điện như hiện nay buộc chúng tôi phải cho công nhân nghỉ do chi phí mua máy phát điện và nhiên liệu quá cao” - ông Thành nói.



Do áp lực giải quyết đơn đặt hàng ký từ trước tết, ông Nguyễn Liêm - giám đốc Công ty CP gỗ Lâm Việt - cũng cho biết phải trang bị thêm một máy phát điện 800 kVA với giá 2,5 tỉ đồng. Ông Liêm tính toán để duy trì sản xuất, đơn vị phải sử dụng hai máy phát điện tổng công suất 1.300 kVA với chi phí trên 50 triệu đồng/ngày tiền nhiên liệu. LÊ SƠN