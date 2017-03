Khổ vì mua đấu giá đất

Tháng 9-2011, bà Huỳnh Thị Kim Chi (xã Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) trúng đấu giá 6 ha đất (có cao su bảy năm tuổi đang khai thác) tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu với giá 4 tỉ đồng. Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Tân Châu đã bàn giao tài sản này cho bà Chi để sử dụng và khai thác mủ cao su. Tuy nhiên, Chi cục THADS huyện Tân Châu vẫn chưa làm thủ tục sang tên giấy đỏ cho bà.

Bán đất đã bị thế chấp

Nhận tài sản bàn giao, gia đình bà Chi đã đầu tư công sức, tiền bạc vào sản xuất, đinh ninh rằng Chi cục THADS huyện Tân Châu sẽ làm các thủ tục để bà được cấp giấy đỏ theo hợp đồng mua tài sản đấu giá. Thế nhưng cơ quan này lại không thể làm thủ tục để cấp giấy đỏ cho bà. Bà Chi cho biết hiện bà đang cần vốn làm ăn nhưng do không có giấy đỏ miếng đất này nên không thể thế chấp để vay ngân hàng.

Ngoài ra, do phần đất nằm sâu bên trong, mỗi lần vào bà phải đi qua vườn của người phải THA nên bị làm khó dễ. Bà làm đơn gửi xã nhờ can thiệp nhưng nơi đây không giải quyết với lý do bà… không có giấy đỏ. “Tưởng mua của Nhà nước thì chắc ăn, ai ngờ gặp phải rắc rối. Nếu biết vậy chả ai dại gì đâm đầu vào mua” - bà Chi bức xúc.

Bà Huỳnh Thị Kim Chi nói sẽ kiện cơ quan THA để lấy lại tiền và trả đất. Ảnh: MINH HIẾU

Tháng 9-2012, bà Chi khiếu nại đến Chi cục THADS huyện Tân Châu. Cơ quan này giải thích, trong quá trình tổ chức THA, do người phải THA không hợp tác nên chấp hành viên không biết thửa đất đã bị thế chấp. Theo đó sau khi bán đấu giá xong, cơ quan này đã yêu cầu người phải THA giao giấy đỏ. Lúc này người phải THA mới cho biết đã mang giấy đỏ đi thế chấp ngân hàng để vay vốn rồi (!).

THA thừa nhận sai sót

Tháng 3-2013, người phải THA có liên hệ với Chi cục THADS huyện Tân Châu để xin nhận số tiền dư (từ tiền bán đất) sau khi đã THA. Người này cam kết sẽ trả nợ ngân hàng để lấy giấy đỏ về giao cho Chi cục THA. Cơ quan THA cũng đã liên hệ với ngân hàng, nơi đang nhận thế chấp miếng đất. Các bên thống nhất làm phụ lục hợp đồng nhằm giải chấp cho người phải THA lấy giấy đỏ ra.

Thế nhưng khi người này đem tiền đến ngân hàng trả bớt để lấy giấy đỏ thì lại phát sinh “sự cố” khác. Cụ thể, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tân Châu không chấp nhận cho người này đăng ký bảo đảm tài sản thế chấp vay tại phụ lục hợp đồng. Lý do: Các thửa đất dùng để bảo đảm đã hết thời hạn sử dụng, đồng thời do có sự tăng giảm diện tích nên phải điều chỉnh…

Ngày 5-7, chúng tôi liên hệ với Chi cục THADS huyện Tân Châu để tìm hiểu vấn đề này nhưng không gặp được chi cục trưởng. Chấp hành viên Nguyễn Quốc Sử (người trực tiếp thi hành bản án) thừa nhận cơ quan THA đã có thiếu sót trong việc kiểm tra giấy đỏ miếng đất. “Khi tiến hành bàn giao đất và giấy tờ thì người phải THA mới cho biết đã dùng giấy tờ để thế chấp tại ngân hàng rồi. Vì vậy, bà Chi đã bị thiệt hại về quyền lợi. Vừa qua, cơ quan THA đã làm việc với ngân hàng và một số cơ quan khác để gỡ vướng. Phía ngân hàng đã đồng ý để người phải THA làm đơn rút bớt phần tài sản thế chấp. Theo đó, giấy đỏ của phần đất bà Chi mua trúng đấu giá sẽ được ngân hàng giải chấp. Ngay khi được giải chấp, cơ quan THA sẽ làm thủ tục sang tên cho bà Chi” - ông Sử cho biết.

* * *

Bà Chi nói mình đã mất một thời gian dài chờ cơ quan THA giải quyết nhưng gần hai năm rồi mà chuyện vẫn không xong. “Vì vậy, tôi sẽ kiện cơ quan THA ra tòa để đòi lại tiền mua đất, tiền đầu tư và trả lại miếng đất cho rồi” - bà Chi nói.

TIẾN HIỂU - MINH HIẾU