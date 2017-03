Khó xây dựng lò đốt rác 5 tấn/ngày ở xã đảo Thạnh An

Ngày 20-7, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Lê Minh Dũng đã cho biết nội dung trên trong buổi làm việc của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và đoàn lãnh đạo TP.HCM với Huyện ủy, UBND huyện Cần Giờ về tình hình kinh tế-xã hội của huyện sáu tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2016.



Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Cần Giờ. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết hiện nay việc thu gom, xử lý rác ở xã Thạnh An được thực hiện qua phương thức vận chuyển rác từ đảo về đất liền để tập kết ở các bãi rác xử lý. Do vậy để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, đặc biệt trong các ngày có tình hình thời tiết xấu, mưa bão phương tiện vận chuyển không thể hoạt động được, huyện Cần Giờ kiến nghị TP.HCM xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư Khu xử lý rác sinh hoạt năm tấn/ngày trên địa bàn xã đảo Thạnh An theo phương pháp nhiệt phân.



Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong hỏi ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM khẳng định đứng về góc độ đầu tư thì Sở rất ủng hộ dự án này.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho rằng huyện Cần Giờ nên cân nhắc lại dự án này. Ảnh: LÊ THOA



Tuy nhiên, bà Mỹ cho rằng việc đầu tư một lò đốt rác năm tấn/ngày có một số vấn đề. Cụ thể, hiện nay văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực xử lý môi trường quy định không đầu tư lò đốt dưới 300 kg/giờ nên đề xuất lò đốt rác công suất năm tấn/ngày nghĩa là 208 kg/giờ là không đúng quy định. Do đó, bà Mỹ đề nghị huyện cân nhắc lại, đồng thời phải xem xét lại quy hoạch phát triển của xã đảo trong tương lai để có sự đầu tư cho phù hợp và hiệu quả hơn.