Khóa cổng trường mầm non, "giam" 14 trẻ hai giờ

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm qua, 23/4 tại trường mầm non Sunrise School (144 đường Trung Liệt, Hà Nội.)Vẫn chưa hết bức xúc, cô Kiều Thị Phương, Phó hiệu trưởng trường mầm non này cho hay: ngày hôm qua, như thường lệ, các cô tại trường đón 14 cháu bé trong độ tuổi từ 1-2 tuổi do các phụ huynh gửi tới lớp."Tới khoảng gần 9 giờ, chúng tôi bắt đầu cho các con ăn bữa nhẹ," vị hiệu phó nhớ lại.Lúc này, bất ngờ, con trai của chủ cho thuê nhà làm điểm trường là anh Trần Anh Tuấn đã xuất hiện và có to tiếng tranh cãi với các cô giáo về hợp đồng giữa hai bên."Lúc này, tại tầng một có hai cháu bé. Thấy người lạ to tiếng, các con tỏ ra rất sợ hãi," một giáo viên cho hay.Điều đáng nói, mặc dù biết trong nhà còn 14 cháu nhỏ, anh Tuấn vẫn ra ngoài cổng, dùng khóa dây khóa trái cửa lại, bất chấp việc các cô phản đối.Bức xúc về hành vi trên, cô Phương bày tỏ: "Thời điểm Tuấn khóa cửa, bên trong lớp các con đang được cho ăn. Chúng tôi rất lo lắng vì nếu không may xảy ra trường hợp sặc cháo, hoặc sự cố gì cần sự hỗ trợ của y tế thì không ai biết phải xử lý như thế nào."Quá lo lắng do việc thuyết phục anh Tuấn mở cửa không thành, lãnh đạo trường mầm non tư thục buộc phải gọi điện báo lực lượng Cảnh sát 113 và công an phường Trung Liệt. Tới hơn 10 giờ, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.Tuy nhiên lúc này, bất chấp sự có mặt của lực lượng công an, người con trai bà chủ nhà vẫn còn hung hăng và thách thức lực lượng chức năng.Phải tới 11 giờ cùng ngày, công an Phường Trung Liệt mới buộc anh Tuấn mở cửa, trả tự do cho các cháu bị bên trong.Ngay trong sáng hôm qua, 23/4, công an phường Trung Liệt đã mời đại diện các bên lên trụ sở làm việc và lập biên bản.Về nguyên nhân, cô Phương bước đầu cho biết là do mâu thuẫn trong việc thực hiện hợp đồng thuê nhà. Cụ thể, trước đó, nhà trường có ký hợp đồng thuê nhà với thời hạn 5 năm, bắt đầu từ 1/7/2013 với giá 25 triệu đồng/tháng. Sau đó, trong quá trình vận hành, do phát hiện nhiều hạng mục xuống cấp, không đảm bảo cho việc dạy và nuôi các cháu nhỏ, phía nhà trường đã đề nghị chủ nhà khắc phục.Chủ nhà đã trả lời sẽ đồng ý sữa chữa theo đề nghị của nhà trường. Tuy nhiên sau nhiều lần hứa hẹn, chủ nhà vẫn không sữa chữa nên nhà trường đi đến quyết định thanh lý hợp đồng để tìm cơ sở mới đảm bảo an toàn cho việc dạy và học.Ngày 18/4/2014 vừa qua, nhà trường đã thanh toán tiền thuê nhà tháng 4/2014 cho chủ nhà, người viết giấy biên nhận là anh Trần Anh Tuấn. Trong giấy biên nhận, ghi rõ nội dung hai bên sẽ chấm dứt hợp đồng thuê nhà từ ngày 1/5/2014.Đến sáng nay (23/4), xảy ra một số xích mích liên quan đến việc thanh toán tiền điện tháng 3/2014 của nhà trường, mẹ con chủ nhà đã dùng khóa dây khóa trái cổng trường, khiến nhiều học sinh hoảng loạn, la khóc."Dù mâu thuẫn gì cũng có cách giải quyết chứ không thể đơn phương khóa cửa, nhốt hơn chục cháu bên trong được," một phụ huynh bức xúc cho hay.Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ./.