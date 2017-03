Khoán xe công khó đi vào thực tế, vì sao?

Hà Nội xin “cơ chế đặc thù” cho xe công Theo Quyết định 32/2015 của Thủ tướng, mỗi đơn vị nhà nước chỉ được trang bị tối đa hai xe. Tuy nhiên, tại cuộc họp của Bộ Tài chính mới đây, UBND TP Hà Nội cho rằng điều này khiến các đơn vị ở thủ đô gặp khó khăn trong công tác bởi sau khi sáp nhập, địa bàn Hà Nội được mở rộng với khối lượng công việc nhiều. Do đó UBND TP Hà Nội xin “cơ chế đặc thù” cho Hà Nội. Theo đó, mỗi sở, ban, ngành có thể được trang bị bốn xe, gấp đôi so với quy định hiện tại. Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định việc xin tăng chỉ tiêu xe công cho mỗi đơn vị là đề nghị của các địa phương. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn phải thực hiện theo quyết định của Thủ tướng về xe công (hai xe công/đơn vị). Theo ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), số lượng xe công ở nước ta hiện nay so với các nước trong khu vực và thế giới là ở mức khá cao. Riêng xe ô tô ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, chưa kể xe an ninh - quốc phòng có khoảng 40.000 xe. Trong số 40.000 xe công có khoảng 26.000 xe phục vụ công tác chung, khoảng 2.000 xe phục vụ chức danh. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện nay cả nước đang thừa 7.000 xe công; năm 2015 số lượng xe công mua mới tăng 600 chiếc.