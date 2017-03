Khởi công cầu dài nhất vượt sông Hồng

Cầu Vĩnh Thịnh sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thủ đô cũng như các tỉnh phía Bắc. Cầu có tổng mức đầu tư 137 triệu USD từ nguồn vốn vay ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Cầu dài gần 5,5 km, có bốn làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Dự án sẽ hoàn thành sau 36 tháng thi công xây dựng.

UBND huyện Chợ Lách, Bến Tre cho biết lúc 3 giờ sáng 18-12, cầu Chợ Lách đã thông xe trở lại sau hơn 10 giờ sửa chữa khắc phục sự cố lệch nhịp. Thời gian sửa chữa sớm hơn một ngày so với kế hoạch đề ra. Trước đó, ngày 17-12, tàu kéo do ông Võ Văn Một (ngụ Long An) điều khiển kéo theo sà lan chở cần cẩu đã đụng vào dầm cầu Chợ Lách, làm xô lệch nhịp giữa của cầu khoảng 37 cm. Sự cố trên gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 57 nối liền tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre.

TX - V.BÌNH