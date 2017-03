Khởi công cầu Hóa An mới bắc qua sông Đồng Nai

Cầu Hóa An mới song song với cầu cũ, có tải trọng 30 tấn, chiều dài 1.306m, chiều rộng 14m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 phần đường dành cho người đi bộ rộng 1,75m; tim cầu mới cách tim cầu cũ 14,8m về phía hạ lưu.



Dự kiến cầu Hóa An mới sẽ đi vào hoạt động sau 36 tháng thi công và sẽ lưu thông một chiều từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh về Biên Hòa; còn cầu cũ sau khi nâng cấp sẽ lưu thông một chiều từ hướng Biên Hòa về Thành phố Hồ Chí Minh.



Cầu Hóa An cũ xây dựng cách đây gần 40 năm, nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc chạy qua trung tâm thành phố Biên Hòa, cách cầu Đồng Nai trên xa lộ Hà Nội về phía hạ lưu khoảng 7km.



Đây là hai cây cầu duy nhất bắc qua sông Đồng Nai dành cho các phương tiện cơ giới đi trên tuyến quốc lộ 1A từ các tỉnh phía Bắc vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ.



Việc xây dựng cầu Hóa An mới góp phần chia tải đáng kể cho tuyến lưu thông huyết mạch nói trên./.







Theo Minh Hưng (TTXVN/Vietnam+)