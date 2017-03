(PL)- Ngày 31-8, tại xã Long An (thị xã Tân Châu), UBND tỉnh An Giang đã khởi công cầu Tân An bắc qua kênh Sáng nối liền xã Long An và xã Tân An (thị xã Tân Châu).



Đây cũng là tuyến giao thông huyết mạch nối thị xã Tân Châu - An Giang với thủ đô Phnom Penh của Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Cầu dự kiến dài 612 m, rộng 12 m, tổng vốn gần 572 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Dự kiến cầu hoàn thành trong tháng 12-2017. GT