Khởi công Cụm công trình luồng qua cửa Lạch Giang

Cụm công trình này có tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, sau khi hoàn thành sẽ tạo ra cửa ngõ kết nối vận tải thủy khu vực đồng bằng Bắc Bộ với các vùng miền trong cả nước thông qua vận tải ven biển.

Khẳng định việc đầu tư xây dựng cụm công trình này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho khu vực Bắc Bộ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh để bảo đảm hoàn thành đúng mục tiêu của dự án. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan quản lý dự án, các nhà thầu và tư vấn giám sát trong quá trình triển khai thi công cần chú ý công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, đặc biệt an toàn giao thông đường thủy nơi dự án đi qua.

