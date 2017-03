Khởi công dự án 2.300 tỉ đồng

(PL)- Ngày 4-10, tại KCN Nam Cấm (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An tại KCN Nam Cấm (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết sẽ giao cho các ban ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các lãnh đạo trung ương và địa phương thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An. Ảnh: TRÀ PHƯƠNG Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An với tổng số vốn hơn 2.300 tỉ đồng do Tập đoàn Hoa Sen làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2018. Công trình bao gồm 12 dây chuyền sản xuất ống thép với công suất thiết kế 100.000 tấn/năm. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 1.000 lao động, đóng góp đáng kể vào ngân sách của địa phương và góp phần phát triển kinh tế-xã hội khu vực Bắc Trung Bộ. Cũng tại buổi lễ, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen, đã nhận huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. TRÀ PHUƠNG