Khởi công xây cầu vượt bằng thép ở ngã tư Vũng Tàu

Việc triển khai thi thông cây cầu này là đáp ứng sự mong mỏi của người dân Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận, vì sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thừơng xuyên và phức tạp tồn tại khá lâu ở khu vực này.



Cầu vượt thép nút giao thông ngã tư Vũng Tàu là một phần của dự án “Đầu tư xây dựng Cầu Đồng Nai mới và hai tuyến đầu cầu ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh thành phố Biên Hòa” theo hình thức BOT, do Tổng Công ty xây dựng số 1 thuộc Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.



Theo thiết kế, cầu vượt được xây dựng bằng thép, vượt thẳng qua ngã tư trên Quốc lộ 1A, dành cho các xe chạy theo hướng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Cầu có 4 làn xe cơ giới với chiều dài gần 240m, bề rộng mặt cầu 16m, đoạn cao nhất có chiều cao 4,75m. Cầu vượt chỉ dành cho xe ôtô, riêng xe máy sẽ đi bên dưới cầu.



Ngoài ra, vòng xoay ngã tư Vũng Tàu được cải tạo lại, việc phân luồng xe sẽ được thực hiện bằng vạch sơn và đèn tín hiệu. Đoạn đường Quốc lộ 51 kết nối với Quốc lộ 1A được mở rộng thêm để lượng xe nơi đây có thể thoát nhanh.



Nút giao thông ngã tư Vũng Tàu là tuyến đường nối liền các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và các tuyến tỉnh lộ vào tỉnh Bình Dương và Khu công nghiệp Biên Hòa 1, khu dân cư An Bình... việc xây dựng cầu vượt này được xem là lời giải cho bài toán giao thông phức tạp tại khu vực hiện nay.



Hiện tại mỗi ngày nơi đây có hàng ngàn phương tiện giao thông các loại từ các tỉnh miền Trung đi về thành phố Hồ chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương... nên tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra vào các giờ cao điểm, thường gây tai nạn giao thông nguy hiểm và ảnh hưởng đến sự an toàn của cầu Đồng Nai cũ.



Nếu theo đúng tiến độ thi công, cầu vượt thép ngã tư Vũng Tàu sẽ hoàn thành vào trước tết âm lịch năm nay, góp phần chấm dứt tình trạng ùn tăc giao thông tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa và hành khách ra vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.





Theo Lê Hiền (TTXVN)