Khởi tố 1 phó phòng thuộc Tổng cục An ninh cưỡng đoạt tiền tỉ

Theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với đại úy NTD, chức vụ phó trưởng phòng đang công tác tại một cục thuộc Tổng cục An ninh Bộ Công an phía Nam, về tội cưỡng đoạt tài sản.

Toàn bộ hồ sơ, tang vật được bàn giao cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.



Theo nguồn tin, một cán bộ ngân hàng có chi nhánh ở quận 4 (TP.HCM) làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc đại úy D. bắt ông đưa một số tiền lớn, nếu không sẽ xử lý ông về hành vi được cho là sai phạm.

Sau đó, vị cán bộ ngân hàng này năn nỉ xin bớt và số tiền được đưa ra là 1,5 tỉ đồng.

Trong lúc vị cán bộ đang giao cho một người đàn ông 1,5 tỉ đồng tại một quán cà phê thì tổ công tác ập đến bắt quả tang.



Tuy nhiên, khi đưa cả người và tang vật về trụ sở cơ quan CSĐT thì người đàn ông nhận tiền không phải là đại úy D. mà là em họ của đại úy D. được kêu đi nhận tiền giùm.

“Trong quá trình điều tra, xác định đại úy D. có đủ dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản nên cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại, đồng thời chuyển hồ sơ, tang vật vụ án cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền” - nguồn tin cho hay.