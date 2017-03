Khởi tố 2 anh em đánh công an bị thương

Nhậu say về gây gổ với mẹ rồi đập phá tài sản, anh em Trí và Tuệ còn đánh bị thương một số người đến can ngăn trong đó có một đồng chí Công an viên.

Ngày 21-10, Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã khởi tố vụ án và bắt giữ Phạm Văn Trí về tội chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ vụ việc, trước đó sau khi uống rượu say, hai anh em Phạm Văn Trí và Phạm Văn Tuệ, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã về nhà gây gổ với mẹ và đập phá tài sản trong nhà. Một số người làng đến can ngăn đã bị Trí và Tuệ đánh bị thương. Nhận được tin báo, Công an huyện thị trấn Quán Hàu, Quảng Ninh đến giải quyết vụ việc, Trí và Tuệ đã không chịu nghe lời phải trái mà tiếp tục dùng nhị khúc đuổi đánh Công an làm 1 Công an viên bị thương, đồng thời chúng còn dùng nỏ doạ bắn lực lượng chức năng. Sau đó lợi dụng đêm tối, Trí và Tuệ bỏ trốn. Hiện Phạm Văn Tuệ vẫn bỏ trốn. Cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để kết thúc vụ việc. Theo S.Lam (CAND)