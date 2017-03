Khởi tố 2 bảo mẫu hành hạ trẻ ở mầm non Sơn Ca

(PLO)- Ngày 9-10, hai bảo mẫu bạo hành trẻ 15 tháng tuổi tại cơ sở mầm non trái phép Sơn Ca (Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) đã bị cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can.