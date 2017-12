Khởi tố 2 kiểm lâm để chặt phá 189 cây pơ mu quý hiếm

Ngày 28-12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố thêm hai bị can Nguyễn Viết Kiên (48 tuổi, kiểm lâm địa bàn tại xã Tam Hợp) và Nguyễn Văn Cường (46 tuổi, kiểm lâm địa bàn tại xã Lưu Kiền, cùng thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Hiện trường vụ hàng trăm cây gỗ pơ mu quý hiếm bị chặt hạ.

Hiện bị can Cường đã bị bắt tạm giam còn bị can Kiên đang được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cả ông Kiên và Cường bị điều tra, cáo buộc thiếu trách nhiệm trong công tác để 189 cây pơ mu quý hiếm bị đốn hạ (phát hiện vào tháng 2-2017) tại địa bàn giáp ranh giữa hai xã biên giới Tam Hợp và Lưu Kiền của huyện miền núi Tương Dương.



Liên quan đến vụ phá rừng 189 cây pơ mu (tổng khối lượng khoảng 300 m3) nêu trên, chiều 15-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Trung (48 tuổi, trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Tam Hợp, huyện Tương Dương) và Lê Đình Quyết (39 tuổi, trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng bản Ang, huyện Tương Dương) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại tá Trần Minh Công, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, cũng cho biết: "Liên quan đến vụ phá rừng ở xã Tam Hợp, hiện chúng tôi đã xử lý quyền đồn trưởng với hình thức khiển trách về đảng và kỷ luật quân đội".

Hiện vụ phá rừng lớn nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.