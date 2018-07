Khởi tố 2 người rải truyền đơn ở Bình Dương

Ngày 13-7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Minh Huệ (37 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Đình Thành (27 tuổi, ngụ Bình Dương) về hành vi in ấn, phát tán tài liệu kêu gọi biểu tình trái phép.



Hai nghi can bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo cơ quan công an, trước đó vào hai ngày 6 và 7-6, Huệ tự biên soạn tài liệu viết tay với nội dung, “Kêu gọi người dân tham gia biểu tình phản đối việc xem xét cho thuê đất tại đặc khu kinh tế” rồi thuê người đánh máy, photo khoảng 3.000 tờ rơi kêu gọi công nhân lao động tại các doanh nghiệp bỏ việc để tụ tập biểu tình trên địa bàn thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Khi Huệ đang phát tờ rơi ở khu công nghiệp Sóng Thần 1 (thị xã Dĩ An) thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Qua khám xét nơi ở của Huệ, công an thu giữ nhiều tài liệu, máy tính liên quan.



Cùng thời điểm này, Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang khi Thành đang photo 3.300 tờ rơi mang nội dung kích động biểu tình trái phép liên quan đến Luật Đặc khu. Thành còn có hành vi gán ghép thông tin sai lệch rồi phát tán trên mạng Internet. Thành thực hiện hành vi trên mới mục đích phát cho người đi đường, công nhân khu công nghiệp nhằm kêu gọi biểu tình, gây rối ANTT.

Qua điều tra, cả hai thừa nhận đã truy cập một số trang mạng của các tổ chức phản động từ nước ngoài và bị lôi kéo nên rải truyền đơn kêu gọi người dân tham gia biểu tình trái phép.