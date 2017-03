Khởi tố 2 tú bà tội “hiếp dâm”

Viện KSND tỉnh Nghệ An đã hoàn tất hồ sơ truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để xét xử đối với Nguyễn Thị Yến (SN 1968, trú tại thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) về tội “hiếp dâm”, “chứa mại dâm” và “bắt giữ người trái phép luật”. Quản lý cho nhà nghỉ của Yến là Hoàng Thị Mai (SN 1976, quê Thanh Hóa, trú tại thị trấn Nam Đàn) cũng bị truy tố tội “hiếp dâm”, “môi giới mại dâm”, “bắt giữ người trái pháp luật”.

"Tú bà" Nguyễn Thị Yến - Ảnh: H.G



Trên cơ sở điều tra xác định như sau: Yến xây dựng 2 nhà nghỉ An Phú Quý tại thị trấn Nam Đàn và xã Nam Tân (Nam Đàn) để kinh doanh nhà nghỉ, cà phê, giải khát, mát-xa. Từ năm 2010, do khách đến nghỉ ít nên nhà nghỉ An Phú Quý bắt đầu hoạt động mại dâm để “hút khách”. Giúp việc đắc lực cho Yến là đối tượng Hoàng Thị Mai. Đối tượng này đã có một quá khứ đầy vết nhơ, đã từng bị xử lý về tội hành nghề mại dâm và môi giới mại dâm. Là một người có nhan sắc và liều lĩnh, xảo quyệt nhưng ở quê nhà, Mai không có đất "làm ăn" nên dạt vào Nghệ An và mở một quán cắt tóc.

Từ khi về dưới trướng của Yến, thời gian đầu, nhan sắc của Mai được sử dụng để chèo kéo khách làng chơi nhưng sau này, chính cái liều lĩnh, xảo quyệt của Mai đã được bà chủ cất nhắc lên làm quản lý, điều hành đường dây cung cấp gái mại dâm cho khách. Có lúc cao điểm, "ổ nhền nhện" An Phú Quý nuôi 6-7 gái mại dâm. Thậm chí, khi cần người phục vụ nhu cầu sinh lý của các thượng đế, Yến và Mai đã bắt ép một số thiếu nữ đến dọa dẫm, đánh đập bắt đi khách. Trong số các tiếp viên của nhà nghỉ An Phú Quý có Lê Thị P. (trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa) tại thời điểm ổ mại dâm này bị bóc gỡ, P. mới 15 tuổi.

Bên cạnh khống chế các cô gái, Yến tổ chức một đội ngũ bảo vệ canh gác, cảnh giới nghiêm ngặt nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng hoặc nếu thấy lực lượng chức năng kiểm tra sẽ nhanh chóng báo tin để tìm cách đối phó. Không những thế, nhằm gây thanh thế, Nguyễn Thị Yến còn huênh hoang khoe rằng mình có quan hệ thân thiết với các "sếp lớn" tận ngoài Trung ương, nếu bị bắt sẽ được can thiệp kịp thời. Thế nhưng, chính sự chủ quan của Yến đã "lây" sang đám tay chân và chúng phải trả giá bằng việc nhanh chóng bị tra tay vào còng số 8.

Sự việc bắt đầu từ trình báo của nạn nhân Lê Thị H. Tháng 9/2010, chị Lê Thị H. (SN 1991, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) đi tìm việc và được giới thiệu vào nhà nghỉ An Phú Quý làm công việc dọn phòng. Thế nhưng, khi vào đây, chị H. đã bị Hoàng Thị Mai bắt bán dâm. Khi chị này chống cự quyết liệt liền bị Mai đe dọa và bắt lên phòng phục vụ khách. Để khuất phục H., Mai bàn với Nguyễn Văn Trường - nhân viên nhà nghỉ tìm cách dằn mặt bằng cách cho tiền để Trường bắt H. phải phục vụ. Sau đó, Trường đi ra và nhốt chị H. trong phòng. Đến gần sáng, chị H. trèo qua của sổ phòng nhà nghỉ và được một người dân giúp đỡ đi trình báo công an.

Hoàng Thị Mai và Bùi Trọng Tuấn - Ảnh: H.G



Trong khi đang bị lực lượng công an điều tra về vụ án hiếp dâm theo tố cáo của Lê Thị H. thì bộ sậu của nhà nghỉ An Phú Quý vẫn tiếp tục tìm cách để bắt ép các cô gái vào bán dâm. Đầu tháng 12/2010, chị Vũ Thị M. (SN 1993, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa) được giới thiệu đến quán cắt tóc của Hoàng Thị Mai để giúp việc nhưng bị Mai bắt sang nhà nghỉ An Phú Quý để bán dâm. Được sự giúp đỡ của Đinh Xuân Dũng - một khách làng chơi, M. đã chạy thoát khỏi tổ quỷ và về quê. Thế nhưng, sau khi giúp M. chạy trốn, Đinh Xuân Dũng bị Nguyễn Thị Yến, Hoàng Thị Mai và Bùi Trọng Tuấn - chồng Mai đánh đập và bắt viết giấy nợ 50 triệu đồng để trả nợ thay cho M.

Bị Yến, Mai thúc ép nên Đinh Xuân Dũng đã tìm cách lừa gặp M. ở ngoài Thanh Hóa và cùng với Mai, Tuấn bắt M. trở lại nhà nghỉ An Phú Quý để làm gái bán dâm.

Trong số các khách hàng của động mại dâm An Phú Quý này còn có Vũ Xuân Định (SN 1959) - nguyên Phó trưởng CA thị trấn Nam Đàn. Chính ông Phó trưởng Công an thị trấn Nam Đàn cũng đã được tú bà Nguyễn Thị Yến cho gái bán dâm Lê Thị Phượng (SN 1996) phục vụ. Với quyền hạn của Phó trưởng Công an thị trấn phụ trách hộ khẩu, Vũ Xuân Định đã tiếp tay cho tú bà Nguyễn Thị Yến sửa năm sinh của gái bán dâm Lê Thị Phượng từ năm 1996 thành 1992 và làm thủ tục tạm trú, tạm vắng cho Phượng. Sau khi động mại dâm này bị phá, ông Phó Trưởng CA thị trấn cũng đã bị truy tố tội “giao cấu với trẻ em” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kế hoạch, vụ án sẽ được đưa ra xét xử công khai vào ngày 21/2 tới.

Theo Quang Anh (Dân trí)