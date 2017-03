Khởi tố 289 vụ án tham nhũng

Đó là con số được công bố tại hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2009 và triển khai công tác năm 2010, do VKSND Tối cao tổ chức tại TP Huế ngày 11-1.

Theo ông Trần Quốc Vượng, Viện trưởng VKSND Tối cao, năm 2009, cơ quan điều tra đã khởi tố trên 66.000 vụ án, trong đó tội phạm về tham nhũng là 289 vụ (giảm bảy vụ so với năm 2008). Số vụ án mới khởi tố đã giảm nhiều so với năm trước. Việc này phần nhiều là do thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong BLHS, nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội không còn bị coi là tội phạm và đã được xử lý bằng biện pháp khác.

Ông Khuất Văn Nga, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, cho biết với sự chỉ đạo quyết liệt của VKSND Tối cao cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nên chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra có chuyển biến tích cực. Các vụ án oan, sai và việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng đã giảm đáng kể. Năm 2009, VKS trả 2.191 hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung, tòa án trả 2.692 hồ sơ vụ án cho VKS điều tra bổ sung. Đặc biệt, đã đình chỉ điều tra 104 bị can do không phạm tội (giảm 115 bị can so với 2008), trong đó cơ quan điều tra đình chỉ 67 bị can, VKS đình chỉ 37 bị can. Viện cũng đã ban hành 1052 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm. Tòa án xét xử 1006 vụ, chấp nhận 599 kháng nghị.

Hôm nay (12-1), hội nghị tiếp tục thảo luận, tổng kết phong trào thi đua năm 2009 và trao cờ thi đua khen thưởng của Chính phủ và của ngành cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

NGUYÊN LINH