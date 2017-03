Khởi tố 4 cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường Phú Yên

Trao đổi với phóng viên sáng 6/7, Thượng tá Nguyễn Văn Hiền - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT-CV (PC46) Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố về tội tham ô tài sản đối với 4 bị can liên quan những sai phạm trong quá trình thực hiện Chương trình tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường (SEMLA) do Chính phủ tại Thụy Điển phối hợp với Việt Nam thực hiện tại Phú Yên.

Đó là Nguyễn Kim Phúc, 54 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Phú Yên, Phó Ban quản lý, kiêm Giám đốc điều hành; Nguyễn Thị Thanh Vy, 44 tuổi; nguyên Phụ trách Chi cục Bảo vệ môi trường; Võ Ngọc Tuân, 35 tuổi, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, kiêm Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường và Phan Thị Kim Oanh, 32 tuổi, Phó trưởng phòng tổng hợp đánh giá tác động môi trường - Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường Phú Yên.

Khi mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản trong Chương trình SEMLA, cơ quan điều tra phát hiện Nguyễn Kim Phúc cùng 3 đối tượng nêu trên đã lập khống chứng từ, thanh toán một số khoản chi phí để chiếm đoạt 358 triệu đồng từ nguồn kinh phí của chương trình này.

Cùng tội danh tham ô tài sản, trước đó vào cuối tháng 3, cơ quan CSĐT Công an cũng đã khởi tố 6 bị can, trong đó có 3 đối tượng bị bắt tạm giam. Theo đó, đến thời điểm này đã có 10 cán bộ Chương trình SEMLA tại Phú Yên vào vòng tố tụng.





Theo Hữu Toàn (CAND)