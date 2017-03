Khởi tố 6 người trong vụ cưỡng chế đầm tôm

Quyết định khởi tố bị can được cơ quan điều tra Công an Hải Phòng đưa ra ngày 10/1. 4 bị can gồm: Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người.

Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, song cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau 4 tiếng giằng co, 12h trưa ngày 5/1, các lực lượng mới tiếp cận được ngôi nhà của Đoàn Văn Vươn. Ảnh: Báo Hải Phòng.

Đối với Đoàn Xuân Quỳnh (17 tuổi, con trai ông Vươn) cơ quan điều tra giao cho gia đình quản lý và sẽ xem xét sau. Cơ quan điều tra tiếp tục kêu gọi các hai người đang bỏ trốn là Đoàn Văn Thoại và Phạm Văn Thái ra đầu thú.

Hiện vợ con ông Vươn và vợ ông Quý đã được trả về sau khi bị tạm giữ hình sự 5 ngày.

Ngày 5/1, hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang (Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm súng hoa cải chống lại. 4 cảnh sát và hai cán bộ huyện đội bị thương, trong số này có người đứng đầu công an huyện Tiên Lãng.

Theo Nguyễn Hưng (VNE)