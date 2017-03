Khởi tố 710 bị can phạm tội về tham nhũng

Con số đáng chú ý: + Số người kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 hơn một triệu người, trong đó có 414 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập + Không có trường hợp nào được phát hiện vi phạm quy định về nộp quà tặng và cũng không có trường hợp nào nộp lại quà tặng. + 10 người bị tạm đình chỉ công tác, tạm chuyển vị trí công tác khác do vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, 11 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng bị xem xét, xử lý trách nhiệm. + Viện kiểm sát các cấp đã truy tố 263 vụ, 634 bị can về các tội danh tham nhũng (giảm 17,8% so với cùng kỳ năm 2015). + Tổng cục Thi hành án dân sự đã thụ lý mới 65 vụ việc thuộc nhóm tội tham nhũng, tương ứng với số tiền 646 tỉ 616 triệu đồng, đã giải quyết xong 41 vụ việc, tương ứng với số tiền 45 tỉ 605 triệu đồng. + Tạm đình chỉ sáu vụ, 15 bị can do hết thời hạn điều tra, chờ kết quả giám định, bị can bỏ trốn.