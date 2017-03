Khởi tố 9 đối tượng trong đường dây bán phụ nữ ra nước ngoài

Nhân và Tuyết trong đường dây mua bán phụ nữ (ảnh KT)

Trước đó, khoảng 21 giờ 30’ ngày 4-6, tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, Phòng PC45 Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Bộ Công an; Cảng vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, bắt quả tang Ka Thùy Linh (ngụ Đồng Nai); cùng 4 người nước ngoài đang làm thủ tục cho Đ.T.M.L; D.T.K.L và N.T.B.D lên máy bay ra Hà Nội để đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông.Qua khai thác Công an đã bắt thêm 4 đối tượng có liên quan là: Trương Thị Minh Hiền; Nguyễn Thị Lan, Dương Văn Chánh, Dương Quốc Nghĩa (con Chánh), các đối tượng cùng ngụ Tây Ninh. Đến Ngày 7-6, công an tiếp tục bắt thêm Nguyễn Thị Lan (ngụ TP Tây Ninh); Trần Đình Nhân, (ngụ TP.HCM) và Phạm Thị Ngọc Tuyết (ngụ Đồng Nai).

Qua điều tra của công an, năm 2013 Linh cùng chồng và 1 đối tượng người nước ngoài khác tìm những cô gái có nhu cầu lấy chồng ngoại để dụ dỗ. Mỗi người khi mua được 1 cô gái Việt Nam phải trả số tiền tương đương từ 150 đến 250 triệu đồng (tùy vào ngoại hình và độ tuổi của cô gái Việt Nam). Vợ chồng Linh móc nối với Nhân và Tuyết để tìm phụ nữ. Nhân và Tuyết có trách nhiệm tìm các cô gái Việt, đồng thời tổ chức cho xem mặt, khi chọn được cô gái nào thì Linh sẽ trả cho Nhân và Tuyết 110 triệu đồng.

Để có nhiều phụ nữ bán cho đàn ông người nước ngoài, Nhân và Tuyết mốc nối với các đối tượng: Chánh, Nghĩa, Lan và Hiền tuyển chọn, dụ dỗ các phụ nữ rồi giao lại cho Nhân và Tuyết. Để dụ dỗ, tuyển chọn được phụ nữ, các đối tượng hứa sẽ đưa sang Trung Quốc chọn chồng trẻ đẹp, giàu có, nếu lấy được chồng sẽ được số tiền từ 20- 30 triệu động gửi về cho gia đình, còn thủ tục đi bọn chúng sẽ lo hết.



Tin lời, nhiều phụ nữ đã đồng ý để Nhân và Tuyết tổ chức coi mặt chọn mua. Khi ra nước ngoài, bọn chúng thu giữ hết các giấy tờ tùy thân để không trốn chạy trở về. Mỗi cô gái mua được, Nhân và Tuyết trả công cho các đầu mối là 30 triệu đồng, trong đó cho gia đình các cô gái được 20 triệu đồng. Tính đến thời điểm bị bắt chúng đã bán 10 phụ nữ, trong đó cơ quan Công an đã giải cứu 3 phụ nữ.

